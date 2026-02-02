Le goût du luxe (éd. Dora Baghriche)

Textes choisis et présentés par Dora Baghriche

Voitures, cosmétiques, parfums, art de vivre, décoration, palaces, gastronomie, joaillerie, haute couture, de Marie-Antoinette aux rappeurs d’aujourd’hui, ostentatoire ou discret, « bling » ou « soft », le luxe est partout. Objet de discorde morale, révélateur de rang social mais aussi vecteur des arts ou instrument de provocation… le luxe est multiforme et insaisissable. Paradoxe des temps modernes : en se démocratisant, le luxe s’éloigne de la notion de snobisme et embrasse la réalité populaire tout en la sublimant. Paillettes sur le bitume, le luxe devient parfois un rempart contre l’exclusion ou la morosité.

Traversée « des » luxes à travers la littérature, en compagnie de Voltaire, Rousseau, Charles Baudelaire, Victor Hugo, Sénèque, Bernard Mandeville, Georges Bataille, Gustave Flaubert, Loïc Prigent, Elif Shafak, Amin Maalouf, Annie Ernaux, Marguerite Yourcenar et bien d’autres...