Thomas Mann, Le mirage

Traduit de l'allemand par Louise Servicen

Couverture de Nicolas Etienne

Ce court roman tardif publié par le prix Nobel allemand met en scène Rosalie von Tümmler, veuve et mère de grands enfants, qui subit les premiers tourments de la maturité et le déclin de sa grâce. L’irruption d’un jeune Américain, précepteur de son fils, va la bouleverser : en proie aux troubles et à un désir qu’elle ne parvient plus à masquer, soutenue par sa fille, artiste et intellectuelle, elle va accepter de ne plus lutter et de s’abandonner au sentiment amoureux. Jouissant soudain du renouveau de sa féminité qu’elle attribue à une nature bienveillante, se sentant comme miraculée avec ce bonheur de redevenir un être complet, il va lui falloir in fine affronter l’ironie qui attendait son heure.

À la fois grave et lumineux, ce texte ardent offre un sublime portrait de femme.

