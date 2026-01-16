Textes de Samuel Dégardin

Co-édition avec le Musée de l'Image d'Épinal

Au-delà des gravures qui ont fait sa renommée, Frans Masereel fut un artiste complet. Pour la première fois, voici une rétrospective de ses œuvres.

Reconnu de son vivant comme l’un des plus grands maîtres de la gravure sur bois, notamment au travers de ses romans sans paroles, l’artiste belge Frans Masereel (1889-1972) a exercé ses talents dans bien d’autres domaines : la peinture, l’illustration, l’édition, le théâtre, le cinéma et les arts décoratifs.

En présentant une sélection d’œuvres très diverses, et pour beaucoup rarement montrées, ce catalogue de l’exposition « Frans Masereel, un art entre révolte et rêverie » invite à découvrir un artiste complet – à la fois engagé dans les luttes de son temps, la recherche d’un art de combat et la représentation d’un monde à pacifier.

Voir un aperçu...