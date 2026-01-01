Éloi Abert, Poèmes inédits suivis de "Lou vagabond"

Édition et traduction par Claudine Fréchet

Professeur d’allemand enseignant au lycée de Troyes mais resté attaché à son village natal de Chantemerle-les-Blés (nord de la Drôme), Eloi Abert (1848-1914) a écrit dans son parler maternel occitan des poèmes, des pièces de théâtre (notamment Lou Faust païsan), mais aussi des textes en prose rédigés dans un style alerte, et des poèmes.

La présente publication contient une cinquantaine de ces textes – les thèmes sont ceux de la vie quotidienne à Chantemerle-les-Blés, des saisons, de la vie sentimentale, des jeux et plaisirs d’enfants –, des fables, des contes et des chansons inspirés par la tradition orale.

Eloi Abert fait une peinture haute en couleurs de la société rurale de son époque. Il relate des faits historiques ou dramatiques qui ont marqué la mémoire collective de sa région. Homme de grande culture, il a aussi souvent puisé son inspiration dans la littérature ancienne ou contemporaine et même dans la mythologie.

Dans le cadre des recherches menées à l’Institut Pierre-Gardette de l’Université Catholique de Lyon, Claudine Fréchet a préparé l’édition et la traduction de ces textes encore inédits.