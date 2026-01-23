Gustave Flaubert, Conservateurs qui ne conservez rien

“Classes éclairées, éclairez-vous !” En 1872, dans une lettre publiée par le quotidien parisien Le Temps, Gustave Flaubert laisse éclater sa colère contre la municipalité de Rouen. La raison de ce courroux ? Le refus de la ville d’accorder un espace pour l’édification d’un monument à la mémoire de Louis Bouilhet.



Poète, professeur de lettres et conservateur de la bibliothèque de Rouen, Louis Bouilhet est aussi l’un des amis les plus intimes de Flaubert. Lui qu’il décrit comme “[s]on accoucheur, celui qui voyait dans [s]a pensée plus clairement que [lui]-même” fut le premier lecteur de La Tentation de saint Antoine et de Madame Bovary.



Bien plus qu’un règlement de comptes, ce texte bref, précis et rythmé prend les dimensions d’un pamphlet d’anthologie. Flaubert n'en démord pas. Il riposte et réfute. Confronte la ville à sa mauvaise foi, elle qui n'honore que ceux qui payent grassement leur postérité. La statue-fontaine en l’honneur de Louis Bouilhet sera finalement édifiée en 1882, deux ans après la mort de Flaubert.



Conservateurs qui ne conservez rien est un manifeste contre l’ignorance et la mesquinerie d’une bourgeoisie pusillanime pour laquelle l’art ne compte que lorsqu’il sert ses intérêts. Contre l’hypocrisie d’une France où les écrivains, les explorateurs, les penseurs n'ont plus droit aux hommages. Mais au fond, Flaubert ne brosserait-il pas le portrait de notre époque ?

