Chester Himes, Plan B

Traduit de l'anglais (États-Unis) par Hélène Devaux-Minié

Préfaces de Fabrizio Cassol et Elsa Dorlin

Harlem brûle. Dans la chaleur étouffante des rues, une organisation secrète fait circuler des armes et précipite la ville dans un bain de sang. Une spirale de violence qui semble déborder sur le roman lui-même : Plan B, dernier ouvrage de Chester Himes, demeure inachevé. L’auteur, confronté à une impasse narrative et morale, aurait-il suspendu son geste ?

Dans ce récit crépusculaire, ses détectives légendaires, Ed Cercueil et Fossoyeur Jones, ne sont plus que des ombres. Harlem, lui, devient le cœur battant du drame : un quartier miséreux et blessé, « cancer de l’Amérique », où se mêlent rage, humour fulgurant et instinct de survie.

Écrit pendant l’essor du Black Power et au plus fort des luttes pour les droits civiques, Plan B résonne cruellement aujourd’hui. Himes y sonde la transmission de la violence, l’héritage de la ségrégation et la légitimité de la colère. Fable dystopique, pamphlet politique, roman dévasté : une œuvre fulgurante qui prend sa part des combats pour la liberté, la justice et la dignité des vies noires.

