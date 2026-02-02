Chemins de liberté. L'année poétique : 121 poètes d'aujourd'hui

Anthologie réunie et présentée par Jean-Yves Reuzeau

En collaboration avec le Printemps des Poètes, L'Année poétique propose un rendez-vous annuel à tous les passionnés de poésie. Une collection des éditions Seghers restée mythique pour les amateurs du genre.

Confirmations et révélation mêlées, 121 poètes francophones offrent ici une profusion de textes inédits, souvent écrits pour la circonstance. Représentatifs de chaque génération et de tendances d'écriture diverses, ils viennent de France bien sûr, mais aussi de Belgique, du Congo, des États-Unis, de Guinée, de Haïti, d'Italie, du Kurdistan, du Liban, du Luxembourg, de Madagascar, du Maroc, du Québec, de Roumanie, du Sénégal, de Suisse, du Tchad, du Togo et de Tunisie.

Les chemins de liberté restent plus que jamais à conquérir. Entre vérités et mensonges, ils permettent d'invoquer, de célébrer, de s'indigner, de transgresser... Sentinelles en éveil, les poètes de cette anthologie sont le reflet et les témoins de notre époque. Ils démontrent l'indocilité de la poésie dans une permanente remise en jeu de la langue.



