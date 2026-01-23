Jean Richepin, Les Morts bizarres

Les malheurs de nos prochains ont parfois un goût exquis et nous procurent des joies inavouables. Jean Richepin, comme Léon Bloy son maître, n’ignorait rien de ce penchant et commit quelques brillants forfaits littéraires en imaginant des contes cruels dont l’audace et le suspense nous régalent aujourd’hui.

Ces histoires courtes dénouent les destins exceptionnels de malheureux et de misérables poursuivis par une fatalité pleine de malice et d’horreurs : elles trouvent leur conclusion dans une mort aussi inexorable qu’inattendue.

Un livre qui ravira ceux ceux qui reconnaissent que « notre nature éprouve encore le besoin, irrépressible, de nouer des relations ambiguës, terriblement esthétiques et rédemptrices avec l’épouvante » (F. Rivière).

Couverture de Nicolas Etienne

Feuilleter l'ouvrage...