Günther Anders, Le temps de la fin

Traduit de l'allemand par Christophe David

L’essai de Günther Anders, écrit dans la période de l’après-guerre, de la course au nucléaire et du climat de la Guerre froide, offre néanmoins une pensée encore d’une grande actualité, si l’on songe au contexte géopolitique international. Le Temps de la fin, souligne ce qu’implique pour les citoyens du monde, le fait d’être « définitivement dans le temps de la fin ». Les guerres mondiales, la Shoah, la menace nucléaire, le pouvoir des médias témoignent du déséquilibre entre la capacité d’inventer qui caractérise l’homme et son incapacité à seulement se représenter les conséquences de ses productions. Les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki infléchiront la pensée de Günther Anders de manière décisive. Sa réflexion portera désormais sur l’enjeu planétaire de toute politique. La « catastrophe » est l’horizon indépassable de notre histoire.

