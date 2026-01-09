Éric Chevillard, L'Autofictif enneige le Fuji

Si fallacieuse et vicieuse l’idée que cette époque se fait de l’harmonie que l’effondrement psychique pourrait bien être la saine réaction d’un esprit soudain frappé par la mesquinerie d’un tel idéal et qui se tourne alors vers l’abîme où les perspectives au moins restent vertigineuses.

Si misérable et sinistre l’idée que cette époque se fait de la réussite que celui qui éprouve douloureusement le sentiment de sa propre nullité devrait au contraire se tenir en haute estime puisque son échec prétendu et sa faillite dans ce système haïssable témoignent plutôt de la noblesse de ses ambitions et de ses vues.

Si matérialiste et convenue l’idée que cette époque se fait du bonheur que le mélancolique au moins se met à l’abri de sa vulgarité… Et en effet, je conçois mal comment une âme délicate pourrait aujourd’hui s’éjouir et voleter gaiment dans le néant ouvert entre la fleur et l’étoile.

