Les narrativités de la chanson. Sixième Biennale internationale d’études sur la chanson (Aix-en-Provence & Nancy)

Les narrativités de la chanson

Après une 4e Biennale (Aix-Innsbruck) sur les dramaturgies de la chanson puis une 5e Biennale sur le lyrisme et l’émotion, le réseau de recherches des « Ondes du monde » s’intéressera aux narrativités de la chanson sous tous les angles où nous pourrions les décliner : que le récit soit circonscrit à l’intérieur des deux minutes trente de mélodie, évoquant ou appelant tout un monde fictif : un temps, des personnages, un espace, des actions ; que les choix harmoniques et les arrangements, que la performance scénique, que l’iconographie d’escorte (pochette ou clip-vidéo) fabriquent autour de la chanson des contours imaginaires et qu’elles suggèrent des mondes fictifs auxquels l’auditeur n’aurait pas été renvoyé s’il n’avait eu à envisager que le seul texte ; qu’un récit-cadre passe par des chansons, entremêlées ou non d’un récitatif, des albums concepts aux comédies musicales ; qu’un autre genre narratif - littérature romanesque, théâtre ou cinéma - utilise la chanson, une chanson, pour nouer son intrigue, décupler ses significations, brouiller ses limites, puiser dans le patrimoine et créer de la nostalgie ; que la circulation des chansons dans l’époque où elles sont diffusées ou à travers la mémoire collective et sélective, raconte quelque chose, c’est-à-dire que celles-ci enrichissent ou appauvrissent notre traitement du passé, le roman national, le comportement des individus et la perception qu’on en a ; que les transformations des chansons, du domaine public à l’écoute intime, d’une version à l’autre, d’une version originale à ses traductions, dans la typologie qu’en dresse le discours médiatique qui les éreinte ou les encense, dans les modèles - personnages ou vedettes - qu’elles créent, que ces transformations de l’objet-chanson lui-même produisent donc une forme quasi légendaire... chacune de ces circonstances favoriserait notre réflexion sur les narrativités de la chanson.

Volet d’Aix-en-Provence : du mercredi 19 mai (pm) au vendredi 21 mai 2027 (am)

Le récit dans et avec la chanson

La chanson, c’est un autre temps, un temps parenthétique qui n’existe pas, une autre vie, qui se trouvent transplantés dans le temps et la vie de l’auditeur. Genre bref, elle consiste de plus en plus en un discours à valeur intimiste quand les formes plus anciennes au XIXe siècle autorisaient davantage la distanciation et le récit d’intrigue, les personnages typifiés et caricaturaux, une voix narratoriale peu impliquée qu’on trouverait étrange aujourd’hui. Cette histoire des formes peut nous aider à mieux saisir ce qui se met en place du point de vue fictionnel et romanesque dans une chanson malgré sa relative brièveté et sa tendance à la simplicité.

Au-delà de ces questions techniques, il conviendra de s’interroger sans limitation :

- sur l’évolution des formes du récit à l’intérieur du texte de chanson,

- sur la mise en place d’une chronologie propre à telle ou telle chanson,

- sur la possibilité que l’alternance couplet/refrain influence la diégèse dans la chanson,

- sur la présentation et l’évolution des personnages,

- sur l’insertion des discours dans le récit ou la constitution d’une voix qui encadre le ou les récits,

- sur les ellipses et les tempos narratifs,

- sur les énonciations plus ou moins cohérentes qui produisent et permettent ces récits,

- sur les éléments stylistiques qui ornent les évocations et les motifs,

- sur les rapports entre l’éthos de la cantrice ou du canteur et l’éthos de celles et ceux qui lui prêtent voix et sur les glissements autofictionnels que la chanson suggère ou incite à entendre, au corps plus ou moins défendant de l’artiste,

- sur ce que les chœurs apportent à l’intrigue,

- sur ce que la musique dit aussi parallèlement ou contrastivement, avant, pendant et après le déroulé du texte,

- sur l’effet des choix harmoniques, techniques et instrumentaux,

- sur le retour des motifs et des personnages à l’intérieur de plusieurs chansons d’un même album, à l’intérieur d’un concert ou d’un répertoire,

- sur les histoires qui se greffent à un spectacle, dans les intervalles chansonniers,

- sur les imaginaires que convoquent certains répertoires (des artistes ou des nations) et sur la migration des chansons d’un espace culturel à l’autre,

- sur les modifications narratives qu’une chanson peut opérer de sa version initiale à ses traductions,

- sur les mythographies que les chansons véhiculent ou les mythes qu’elles empruntent,

- sur ce que la chanson ajoute à une œuvre narrative qui la contient,

- sur les chansons dans les comédies musicales, les opérettes, les opéras ou les opéras rocks et tous les spectacles qui les exploitent ou les réactivent…,

- sur la scénarisation de la chanson à l’intérieur de ces spectacles,

- sur le cinéma quand il met en scène des artistes chansonniers dans les biopics,

- sur le cinéma (et autres formes narratives audiovisuelles) quand il exploite la chanson en mode intradiégétique ou en mode extradiégétique (chanson synchrone ou chanson hors-champ), chanson empruntée, reprise ou créée pour le film,

- sur le roman ou d’autres formes livresques comme la bande dessinée et leurs techniques pour incorporer certaines allusions, certains titres ou pour fonder certains chapitres ou certaines intrigues sur une chanson ou sur la chanson,

- sur le rôle narratif des chansons dans le spectacle théâtral et toutes ses variantes dans le cadre des arts de la scène.

—

À la suite de ces réflexions, deux questions essentielles pourront certainement guider les communications aixoises :

· Comment techniquement se créent les narrativités (en paroles et/ou en musique) dans et autour de la chanson ?

· Comment la chanson contribue-t-elle à nous raconter un monde et le monde ?

Les communications s’appuieront sur des corpus bien délimités.

—

Comité d’organisation à Aix-en-Provence

ABBRUGIATI, Perle

BLAUWART, Théo

BOREL, Donatienne

JULY, Joël

KIPPELEN, Etienne

—

Volet de Nancy : du mercredi 12 PM au vendredi 14 mai 2027 PM

Le récit de et par la chanson

Dans une perspective pluridisciplinaire, les journées nancéiennes interrogent les récits sur la chanson et les modalités du discours qui s’y rapportent : nous chercherons à circonscrire ce que l’on raconte de la chanson pour orienter la recherche vers les modes de production, de diffusion et de réception. Il ne s’agit plus seulement d’observer ce que porte la chanson comme types de récit mais de montrer quels sont les récits qui se fondent sur la chanson et par la chanson, générant à la fois une histoire patrimoniale et une fable dans laquelle la chanson devient l’objet central. En somme, comment la chanson fait-elle des histoires, et comment les histoires font-elles des chansons ? Que raconte la chanson de son époque et de ses publics, de ses artistes (ACI et interprètes) et d’elle-même ? Engager cette question demande de circonscrire la notion de « récit » pour la distinguer de celle du « discours ». Quelle voix narrative la chanson, en tant qu’objet, engage-t-elle et quels propos véhicule-t-elle ? Quel rôle social et politique joue-t-elle ? En quoi les conditions iconographiques de la pochette d’album comme celles de la réalisation du clip obéissent-elles aussi à une écriture qui s’apparente à une narration ? Comment les artistes, les fans et les intermédiaires dialoguent-ils au travers et autour des chansons ? Comment co-construisent-ils leurs récits ? Les différentes phases de création, de circulation et de réception fondent des instances narratives qui se nourrissent mutuellement et élaborent une histoire plus complexe de la chanson.

Quelques axes possibles :

1. Circulations et réécritures. On s’intéressera ici à la manière dont les chansons évoluent et se transforment au gré des reprises et des réarrangements. Comment la chanson devient-elle le fruit d’une histoire par le biais de ses déplacements, de ses transferts culturels et générationnels ? Les réécritures, les prolongements engagent des réflexions hypertextuelles et « palimpsestueuses » (Genette) grâce auxquelles une fable chansonnière peut être reconstituée. Les covers, par leurs arrangements et réorchestrations, sont aussi porteuses d’un récit de la chanson qui peut s’apparenter à un mythe ou une légende. Engager un travail sur les reprises et sur le recyclage, c’est redéfinir un nouveau temps de la chanson, à la fois poursuite et renouvellement d’un récit premier, tout en racontant littéralement les modalités discursives et narratives de l’objet qui est chanté.

2. Chanson et plurimédialité. La chanson peut aussi être appréhendée comme méta-chanson et donner lieu à de nouveaux rapports temporels, grâce à la plurimédialité. Au prisme du vidéoclip et de la pochette d’album, la chanson est par exemple étoffée de récits complémentaires qui l’imprègnent, l’informent, la nuancent ou interrogent son récit en images. Les conditions de réalisation des singles et des albums peuvent désormais se raconter et étoffer l’historicité de l’objet-chanson. Est-ce parce que la chanson n’a plus rien à raconter qu’elle se met à se raconter non pas dans le texte, mais dans sa propre production ? Ou ne fonde-t-elle pas plutôt sa légende personnelle à travers des modalités de récits protéiformes, qui sortent du cadre même des énonciations textuelles, ou de ce que l’on pourrait définir comme des narratologies internes ? Au-delà du texte verbal autonome, la chanson se voit revivifiée par le récit que portent les autres formes de réalisation audiovisuelles qui les accompagnent. Avec l’effet produit par ces strates narratives, la notion de fiction peut elle-même s’avérer brouillée.

3. Les chansons qui dialoguent. On s’interrogera ainsi sur la manière dont s’élaborent, à travers les modalités discographiques et chansonnières, les relations, dialogues et invectives entre les artistes eux-mêmes. On pourra ainsi évoquer les communautés de chanteurs et chanteuses qui fabriquent des histoires autour des chansons à succès. La narrativité s’entrevoit aussi du côté du fandom. On s’intéressera ici à ce que les fans ou les communautés disent des chansons et ce que fabriquent ces appropriations. Comment les échanges entre artistes et fans imprègnent-ils les productions chansonnières ? Les consommations sur les réseaux, le featuring, et l’investissement de l’amateur dans la production médiatique et esthétique résonnent avec la poétique de l’objet-chanson en même temps qu’elles œuvrent à la formaliser, à la perpétuer et garantir sa vitalité. De quelle manière les artistes se réapproprient-ils les pratiques amateures et à l’inverse, comment les amateurs se réapproprient-ils les productions professionnelles ? Quels en sont les débouchés artistiques ainsi que les enjeux sémiologiques et sociologiques ? Ces appropriations participent à redéfinir tant les figures de l’ACI que celles des fans en questionnant l’autorité. Par ailleurs, la chanson ne raconte plus seulement une histoire lorsqu’elle devient un texte narratif qui ouvre à des imaginaires : elle devient un produit de storytelling dans les communautés des fans.

4. Le récit marchand. La focale sera ici dirigée sur les intermédiaires et la manière dont ils narrativisent la chanson. Comment la marchandisation de la chanson affecte-t-elle sa mise en récit ? Au-delà des artistes, l’ensemble des intermédiaires (médias, labels, managers, producteurs de spectacles, éventuellement tourneurs ou programmateurs) qui œuvrent à la diffusion et à la communication des chansons participent aussi à construire des récits à leur propos. Ils élaborent une mythologie du genre, des œuvres et des artistes, en parallèle de l’établissement de stratégies commerciales et publicitaires de production et de communication. Il conviendra ainsi d’analyser le produit de ces mécanismes marchands sur les chansons, leur impact pouvant être évalué à partir des productions discographiques et des plateformes, mais aussi à partir d’événements médiatiques tels que les concours et récompenses dont les instances de consécration fabriquent conjointement la chanson et la figure de la chanteuse ou du chanteur. En outre, le circuit marchand de la chanson (production, mise en marché, consommation) participe à sa catégorisation en tant qu’objet : comment fait-il ou défait-il la perception de l’œuvre et ébranle-il les catégorisations ? C’est ainsi qu’il conviendra de prêter attention aux conditions à travers lesquelles une forme textuelle et musicale donnée devient apparentée ou non au genre de la chanson. Devenir mainstream, est-ce devenir chanson ?

Les communications s’appuieront sur des corpus bien délimités.

Comité d’organisation à Nancy

BENHAÏM, Sarah

JEANNOT-GUERIN, Bernard

COSTE, Florent

GARCIA-BARDIDIA, Renaud

—

Comité scientifique

ABBRUGIATI, Perle (AMU)

BENHAÏM, Sarah (Université de Lorraine)

CHABOT-CANET, Céline (Université de Lyon 2)

CHAUDIER, Stéphane (Université de Lille)

COSTE, Florent (Université de Lorraine)

DUPERRAY-RICHARD, Adeline (AMU)

FARGETON, Pierre (Université de Saint-Etienne)

GARCIA-BARDIDIA, Renaud (Université de Lorraine)

HIRSCHI, Stéphane (Université Polytechnique des Hauts de France)

JACONO, Jean-Marie (AMU)

JEANNOT-GUERIN, Bernard (Université de Lorraine)

JULY, Joël (AMU)

KIPPELEN, Etienne (AMU)

LEBRUN, Barbara (Université de Manchester)

MERTZ-BAUMGARTNER, Birgit (Université d’Innsbruck)

PIRENNE, Christophe (Université de Louvain-la-Neuve)

PREVOST-THOMAS, Cécile (Université Sorbonne Nouvelle)

PRUVOST, Céline (Université de Picardie Jules Verne)

RUDENT, Catherine (Université Sorbonne Nouvelle)

TOSSER, Grégoire (Université de Tours)

VORGER, Camille (Université de Lausanne)

Les activités de recherche des « Ondes du Monde » (https://www.lesondesdumonde.fr/) dépassent le domaine francophone pour s'ouvrir à l'étranger à partir de l'aire romane. Rien n'interdira alors l'analyse de narrativités d'autres sphères linguistiques. De la même manière, et bien que la langue de recherche privilégiée du réseau soit le français, cette Biennale entend poursuivre les missions internationales des « Ondes du Monde » en acceptant avec plaisir des propositions de communication de chercheurs étrangers. Ainsi, en fonction du nombre et de la qualité des propositions reçues, des sessions pourraient avoir lieu en italien, espagnol, allemand ou anglais.

La publication des Actes du colloque, fondée sur la qualité des contributions, sera quant à elle exclusivement francophone mais un travail collaboratif avec un traducteur pourrait, comme ce fut le cas à plusieurs reprises, offrir de très innovantes perspectives.

Les propositions d’une vingtaine de lignes au maximum seront à envoyer avant le lundi 25 mai 2026 minuit, aux deux adresses suivantes, accompagnées d’une brève biobibliographie : joel.july@univ-amu.fr et bernard.jeannot@univ-lorraine.fr

—

Bibliographie indicative

ABBRUGIATI Perle et alii (dir.), Cartographier la chanson contemporaine, Aix-en-Provence, PUP, coll. « Chants Sons », 2019.

ANDRIEU Michaël, Réinvestir la musique. Autour de la reprise musicale et de ses effets au cinéma, Paris, L’Harmattan, 2011.

AUDEGUY Stéphane et FORREST Philippe (dir.), Variétés : Littérature et chanson, 2012, Revue NRF, n° 601, Gallimard.

BARONI Raphaël et CORBELLARI Alain, 21 | 2011, Rencontres de narrativités : perspectives sur l'intrigue musicale, https://doi.org/10.4000/narratologie.6390

BENINI Romain, Filles du peuple ? Pour une stylistique de la chanson au XIXe siècle, Lyon, ENS éditions, 2021.

BLANCKEMAN Bruno et LOUCIF Sabine, « Chanson / fiction », Revue critique de fixxion française contemporaine 5 | 2012, https://doi.org/10.4000/fixxion.5253

BLANCKEMAN Bruno et BRUN Catherine (dir.), « Romans et chansons » (Revue des sciences humaines, n° 348) Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2022.

BONNET Gilles (dir.), La Chanson populittéraire, Paris, éd. Kimé, 2013.

BONNET Gilles, Auteur-Compositeur-Interprète-Ecrivain. L'âge de l'ACIE (2000-2020), coll. « Chants Sons », PUP, 2021

CALVET Louis-Jean, KLEIN Jean-Claude, « Chanson et cinéma » in Vibrations, n° 4, 1987. Les musiques des films. p. 98-109.

CALVET Louis-Jean, Chansons. La Bande-son de notre histoire, Paris, L’Archipel, 2013.

CHABOT CANET Céline et JULY Joël (dir.), Du malentendu dans la chanson, Aix-en-Provence, PUP, coll. « Chants Sons », 2020.

CHAUDIER Stéphane, Chabadabada, Des hommes et des femmes dans la chanson française contemporaine, Aix-en-Provence, coll. « Chants Sons », PUP, 2018.

CHAUDIER Stéphane et JULY Joël (dir.). Genesis, n° 52 : « Chanson », Paris, Sorbonne Université Presses, 2021

CHION Michel, La Musique au cinéma, Paris, Fayard, 1995.

DICALE, Bertrand, Ces chansons qui font l’histoire, Paris, Textuel, 2010.

FUCHS Gerhild et alii (dir.), Dramaturgies de la chanson, Aix-en-Provence, PUP, coll. « Chants sons », 2025.

HIRSCHI Stéphane, Chanson, L’Art de fixer l’air du temps, « Cantologie », Presses Universitaires de Valenciennes, 2008.

HIRSCHI Stéphane, La Chansons française depuis 1980. De Goldman à Stromae entre vinyle et MP3, Université de Valenciennes / Les Belles Lettres, coll. « Cantologie », n° 8, 2016.

HÖRNER Fernand – Moser Ursula, Das französische Chanson im Licht medialer (R)evolutionen. La chanson française à la lumière des (r)évolutions médiatiques, Wurtzburg, Königshausen & Neumann, 2015.

HUREAU Serge et HUSSENET Olivier, Ce qu’on entend dans les chansons, Paris, Points, coll. « Le goût des mots », 2016

JEANNOT-GUERIN Bernard, La comédie musicale à la française. De l'opéra-rock à l'opéra-urbain, Aix-en-Provence, coll. « Chants Sons », PUP, 2024.

JEANNOT-GUERIN Bernard, Starmania ou la passion de l’opéra-rock, coll. « Le Spectaculaire », PUR, 2026.

JULY Joël, Esthétique de la chanson française contemporaine, Paris, coll. « Univers musical », L’Harmattan, 2007.

JULY Joël, « De la chanson au cinéma », F. Argod-Dutard (coord.), Le Français en chantant, Les Lyriades / PUR, 2015.

JULY Joël (dir.), Chanson : du collectif à l’intime, Aix-en-Provence, coll. « Chants Sons », PUP, 2017.

LEBRUN Barbara, Chanson et performance, Paris, Coll. « Logiques sociales », éd. L’Harmattan, 2013.

NATTIEZ Jean-Jacques, « Récit musical et récit littéraire ». Études françaises, n° 14, p. 93-121, 1978. https://doi.org/10.7202/036666ar

PIRENNE Christophe, Une histoire musicale du rock, Paris, éd. Fayard, 2011.

PREVOST-THOMAS Cécile, « Les temporalités de la chanson francophone contemporaine », Cahiers internationaux de sociologie, 2002/2 (n° 113), p. 331-346.

PRUVOST Céline, Cantautori. La chanson d’auteur dans l’Italie des années 1960 et 1970, Coll. « Carnets italiens », Sorbonne Université Presses, 2025.

RUDENT Catherine, « Voix de chansons : styles, personnages, singularités ». https://savoirs.ens.fr/expose.php?id=2922

SZENDY Peter, Tubes : la philosophie dans le juke-box, Paris, Éditions de Minuit, 2008.

TOURNES Ludovic, Musique ! du phonographe au MP3, Paris, Autrement, 2011.

Volume ! la revue des musiques populaires n° 20-2, « La fin des genres musicaux ? », sous la direction de Vanessa Blais-Tremblay et David Brackett, 2023, https://doi.org/10.4000/VOLUME.11819.