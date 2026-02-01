Le sexe dans les séries télévisées (revue Saison)

Appel à contributions pour un numéro de Saison sur le sexe dans les séries

Pour la revue biannuelle Saison éditée par Classiques Garnier et dirigée par Emmanuel Taïeb (Sciences Po Lyon), nous préparons un numéro consacré au sexe dans les séries télévisées et cherchons des contributeurs désireux d’étudier ce sujet.

Il s’agira du numéro 13 de la revue, dont la sortie est programmée pour janvier 2027. Le calendrier est le suivant : remise de l’article V1 le 15 juillet 2026, expertise par Benjamin Campion (coordinateur du dossier), remise de la V2 le 15 août, relecture par Emmanuel Taïeb et Ioanis Deroide (directeurs de publication), remise de la version finale le 15 septembre.

La taille des articles est assez souple, entre 20 000 et 35 000 signes. Le propos doit être à la fois problématisé et accessible à des non-universitaires. Le texte peut être accompagné d’images légendées, qui seront imprimées en noir et blanc.

Les propositions (titre et résumé de 300 mots, accompagnés d’une courte bio-bibliographie) seront envoyées à Benjamin Campion (benjamin.campion@univ-lille.fr) d’ici le 28 février. La sélection sera ensuite communiquée et les auteurs retenus informés des normes de rédaction.

