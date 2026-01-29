Édition
Nouvelle parution
Alexandre Dumas, Théâtre complet. Pièces inédites, t. II (éd. François-Xavier Rahier)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Bibliothèque du XIXe siècle", 2026
  • EAN : 9782406188513
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-18853-7
  • 961 pages
  • Prix : 68
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Ce deuxième volume du Théâtre inédit de Dumas est consacré à sa production des années 1853-1868. Comme celle des décennies précédentes, elle se distingue par sa variété. Ces œuvres jusque-là inconnues offrent un éclairage indispensable sur l’ensemble du corpus d'Alexandre Dumas.

Existe également en version reliée - EAN 9782406188520 - au prix de 119 EUR.