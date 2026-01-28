Mad Science / Science Folle : Biologie, technologie, systèmes de pouvoir (Iași, Roumanie)

Mad Science / Science Folle : Biologie, technologie, systèmes de pouvoir

Colloque international et interdisciplinaire

Université Technique « Gheorghe Asachi » de Iași, 5-7 juin 2026

en présentiel et en ligne

Nous sommes très heureux de lancer l’appel à communications pour la deuxième édition de la conférence internationale interdisciplinaire Science Folle/Mad Science, qui aura lieu en juin 2026 à l’Université Technique « Gheorghe Asachi » de Iași. Le thème de cette édition, Biologie, technologie et systèmes de pouvoir, explore les débats contemporains liés à ces trois axes au croisement de différentes disciplines. Nous vous invitons à envoyer des propositions de communications et d’ateliers en roumain, anglais, français et allemand.

Le thème de la conférence a comme point de départ les événements des dernières années qui ont mis en avant les implications sociales, politiques, culturelles et idéologiques de la technologie. Au fur et à mesure que la technologie se fraye un chemin dans nos vies, les questions qui émergent sont inévitablement liées au statut changeant de l’humain face au technologique. Dans des termes foucaldiens, pourrait-on dire que la technologie est devenue un moyen de discipliner le corps, le social et le politique ? Est-ce que l’usage actuel de la technologie a été coopté et instrumentalisé par les pouvoirs en place ? Comment la technologie et l’innovation scientifique sont-elles utilisées pour renforcer ou bien pour subvertir les systèmes de pouvoir et pour façonner la société, sa/ses culture/s ? Quel est aujourd’hui l’équilibre entre le biologique et le technologique ? Comment les enjeux sociaux, politiques et économiques d’aujourd’hui sont-ils influencés par la pénétration de la technologie dans le tissu de notre quotidien ? Serait-il possible que la manière dont la technologie est maintenant commercialisée pour nous rendre de « meilleurs êtres humains » (via, par exemple, la surveillance de notre santé) ressuscite des idéologies extrémistes du passé ?

Nous attendons avec intérêt vos résumés de 200 mots environ, ainsi que vos propositions d’ateliers, via le formulaire Google indiqué ci-dessous.

Organisateur :

Langues Étrangères – Département de la formation des enseignants (DPPD), Université Technique « Gheorghe Asachi » de Iași.

Contact : limbistraine@groups.tuiasi.ro

Frais de participation : 60 euros/300 RON pour les enseignants-chercheurs, 20 euros/100 RON pour les doctorants

Langues de la conférence – anglais, français, allemand, roumain

Soumission des contributions en français : via formulaire Google

Calendrier :

- Date limite de soumission des résumés – le 20 avril 2026

- Notification d’acceptation – le 1ᵉʳ mai 2026

- Date limite de paiement des frais d’inscription – le 15 mai 2026

- Publication en volume des articles sélectionnés : décembre 2026, Les Cahiers Linguatek (sans frais de publication pour les participants à la conférence)

Comité scientifique (membres du comité scientifique des Cahiers Linguatek) :

Gabriel Asandului, Université Technique « Gheorghe Asachi » de Iaşi, Roumanie

Roxana Bobu, Université « Gheorghe Asachi » de Iaşi, Roumanie

Creola-Smaranda Buju, Université « Gheorghe Asachi » de Iaşi, Roumanie

Alexandra Chiriac, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi

Laura Carmen Cuțitaru, Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi, Roumanie

Claudia Elena Dinu, Université de Médecine et Pharmacie « Grigore T. Popa » de Iaşi

Felicia Dumas, Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi, Roumanie

Diana Gradu, Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi, Roumanie

Cosmin-Ionuț Imbrișcă, Université de Bucarest, Roumanie

Laura Ioana Leon, Université de Médecine et Pharmacie « Grigore T. Popa » de Iaşi, Roumanie

Neculai Eugen Seghedin, Université Technique « Gheorghe Asachi » de Iaşi, Roumanie

Elena Velescu, Université des Sciences de la Vie « Ion Ionescu de la Brad » de Iaşi, Roumanie

Axes proposés, à titre indicatif :

Littérature et études cinématographiques :

- cyborgs, robots et androïdes dans la littérature et le cinéma ;

- technologie et post-humanisme ;

- technologie et fictions anthropocentriques ;

- dystopies sur la technologie, la science et le progrès ;

- science-fiction au XXIᵉ siècle ;

- monstres biologiques et technologiques ;

- colonisation de l’espace – fictions technocratiques ;

- technologie et capitalisme dans la fiction ;

- cinéma et littérature générés par IA.

Linguistique :

- langage de l’autorité scientifique ;

- discours du pouvoir ;

- langage du post-humain ;

- métaphores scientifiques dans le discours public ;

- sémiotique et langage du vivant ;

- langages humains, langages robotiques : le nombre comme langage ;

- le corps comme signifiant culturel ;

- signifiant et signifié à l’ère numérique ;

- technologie comme signifiant culturel.

Traductologie :

- usage éthique de l’IA en traductologie ;

- orientations actuelles en traductologie ;

- rôle du traducteur à l’ère de l’IA ;

- défis de la traduction scientifique et technologique.

Études de genre :

- technologie et perpétuation des inégalités de genre ;

- techbros et montée de la masculinité toxique en ligne ;

- la technologie – une appropriation du patriarcat ? ;

- culture du jeu vidéo et stéréotypes de genre ;

- féminisme blanc vs. féminisme intersectionnel ;

- corps transgenres et science ;

- restriction des droits reproductifs et systèmes de pouvoir.

Arts :

- bioart – la matière vivante comme œuvre d’art ;

- esthétique de l’hybride ;

- art, environnement et technoscience ;

- la machine comme œuvre d’art ;

- arts du corps / le corps dans l’art ;

- art numérique et libéralisation du pouvoir ;

- l’art et les « ismes » – fascisme, communisme, socialisme, extrémisme ;

- art et bioguerre ;

- arts socialement et politiquement engagés.

Humanités médicales :

- métaphores médicales et pharmaceutiques ;

- usages et mésusages de la technologie en médecine ;

- médecine et IA – le « contact humain » est-il remplaçable ? ;

- éthique de la manipulation biologique ;

- dilemmes éthiques et médicaux de la découverte scientifique ;

- technologie et génie génétique.

Psychologie et pédagogie :

- affection et relations à l’ère numérique ;

- rôle de la technologie dans l’amélioration ou l’aggravation des conditions psychologiques ;

- burnout et technologie ;

- développement de l’enfant et technologie ;

- éducation et attention à l’ère de l’IA ;

- impact de la technologie sur les comportements sociaux et antisociaux ;

- technologie et stress ;

- engourdissement mental et technologie ;

- stratégies pour contrer les effets négatifs de la surstimulation technologique.

Sciences sociales et politiques :

- technologie et montée du fascisme ;

- guerre biologique et régimes autoritaires ;

- pathologies du pouvoir – usage des armes biologiques ;

- technologie, capital et inégalités ;

- technologie et société de surveillance ;

- technoscience et gouvernance néolibérale ;

- avenir de la démocratie à l’ère technologique ;

- démocratie, science et politiques de la race ;

- corps racialisé et corps politique ;

- technologie et soft power ;

- data science et gouvernance – pratiques éthiques et non éthiques.

Économie :

- vente de biodonnées : marchandisation du corps biologique par la technologie ;

- technologie et politiques commerciales internationales ;

- économie de la santé publique ;

- technologie et marché du travail ;

- capital-risque et futurs spéculatifs ;

- économie comportementale et algorithmes.

Droit :

- technologie et criminalité : aspects juridiques de la cybersécurité ;

- virus, loverboys et fraude en ligne ;

- usurpation d’identité sur Internet ;

- enfants et personnes âgées en danger sur Internet ;

- aspects juridiques de la protection des données ;

- régulations étatiques, droits des citoyens et technologie ;

- espionnage numérique et droit international ;

- biosécurité et législation ;

- principes juridiques du cyberharcèlement.

Technologie et ingénierie :

- dangers de l’IA en cybersécurité ;

- informatique quantique ;

- techbros, podcasts et propagation des fausses nouvelles ;

- réseaux de pouvoir, réseaux technologiques ;

- pouvoir des algorithmes – des dispositifs qui vous connaissent mieux que vous-même ;

- énergie électrique, biopouvoir et énergies du futur ;

- technologies d’augmentation du corps ;

- « Mon corps ne m’appartient plus » – IA, géants de la tech et données biométriques.

Histoire :

- histoire de la technologie ;

- technologie et montée des régimes totalitaires ;

- technologie et montée du libéralisme ;

- histoire du bio-ingénierie ;

- conflits et géopolitique à l’ère de la guerre hybride et de la guerre biologique ;

- guerre biologique à travers les époques.

Communication interculturelle et théorie culturelle :

- perceptions culturelles à l’ère de la surveillance numérique : vie privée, consentement, confiance ;

- communication en santé entre cultures ;

- normes culturelles et considérations éthiques dans le développement technologique ;

- l’humain et le corps à l’intersection de la technologie et des récits culturels.

Bibliographie suggérée :

Ruha Benjamin, Race After Technology: Abolitionist Tools for the New Jim Code, Polity, 2019.

Andrew Dobson, Kezia Barker, Sarah L. Taylor, Biosecurity: The Socio-Politics of Invasive Species and Infectious Diseases, Taylor & Francis, 2013.

Ruha Benjamin, Captivating Technology: Race, Carceral Technoscience, And Liberatory Imagination In Everyday Life, Duke University Press, 2019.

Ruha Benjamin, Viral Justice, Princeton University Press, 2022.

Walter Benjamin, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, 1935.

Rosi Braidotti, Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory, Columbia University Press, 1994.

Rosi Braidotti, Posthuman Knowledge, Polity Press, Cambridge, 2019.

Ed Cohen, A Body Worth Defending: Immunity, Biopolitics, and the Apotheosis of the Modern Body, Duke University Press, 2009.

Melinda Cooper, Life As Surplus: Biotechnology and Capitalism in the Neoliberal Era, University of Washington Press, 2008.

Guy Debord, La Société du spectacle, Paris, Gallimard, 1992 [1e éd. Buchet-Chastel, Paris, 1967].

Michel Foucault, Naissance de la clinique. Une archéologie du regard médical, Presses Universitaires de France, Paris, 2015 [1e éd. 1963].

Sarah Franklin, Biological Relatives: IVF, Stem Cells, and the Future of Kinship, Duke University Press Books, 2013.

Sheila Jasanoff, Reframing Rights : Bioconstitutionalism in the Genetic Age, The MIT Press, 2011. Simon Elmer, The Road to Fascism: For a Critique of the Global Biosecurity State, Architects for Social Housing, 2022.

Donna Harraway, “A Cyborg Manifesto. Science, Technology, and Socialist-Feminism” in Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature, New York, Routledge, 1991 (pp.149-181).

Donna Harraway, Modest_Witness @Second_Millennium FemaleMan Meets_OncoMouse: Feminism and Technoscience, Routledge, 2018.

Hannah Landecker, Culturing Life: How Cells Became Technologies, Harvard University Press, 2017.

Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique. La Découverte, Paris, 1991.

Bruno Latour, La science en action, [traduit de l'anglais par Michel Biezunski ; texte révisé par l'auteur] La Découverte, Paris, 1989.

Katherine McKittrick, Sylvia Wynter: On being Human as Praxis, Duke University Press, 2015.

Dorothy Roberts, Fatal Invention: How Science, Politics, and Big Business Re-Create Race in the 21st Century, The New Press, 1997.

Michel Serres, Le Tiers-instruit, François Bourin, Paris, 1991.

Michel Serres, Petite Poucette, Éditions Le Pommier, Paris, 2012.

Bernard Stiegler, La Technique et le Temps. 1. La faute d’Épiméthée – 2. La disorientation – 3. Le temps du cinéma et la question du mal-être. Suivis de Le nouveau conflit des facultés et des fonctions dans l’Anthropocène, Fayard, Paris, 2018.

Eugene Thacker, Biomedia, University of Minnesota Press, 2004.

Priscilla Wald, Contagious: Cultures, Carriers, and the Outbreak Narrative, Duke University Press, 2019.

Sylvia Wynter, Dr. Joyce King, Peter Forbath, ‘Do Not Call Us Negros’: How ‘Multicultural’ Textbooks Perpetuate Racism, Aspire Books, 1990.