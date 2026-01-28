Musicologies uchroniques (Grenoble)

APPEL A COMMUNICATIONS

Musicologies uchroniques

Université Grenoble Alpes, vendredi 9 octobre 2026

Organisation : Marie Demeilliez (Université Grenoble Alpes, LUHCIE) et Jérémy Michot (université de Tours, ICD UR 6297)

Que serait-il passé si Jean-Baptiste Lully n’était pas venu en France ? Si Clara Wieck n’avait pas épousé Robert Schumann ? Si Jean-Jacques Rousseau avait étudié avec Jean-Philippe Rameau ? Si Guido Adler avait été français ? Si Wagner n’avait pas été antisémite ? Si Arnold Schoenberg n’avait pas tourné le dos à la tonalité ? Si Lili Boulanger avait vécu aussi longtemps que sa sœur Nadia ? Si John Williams avait écrit la musique de Star Wars pour quatuor à cordes ? Si Mylène Farmer avait été chanteuse dans un groupe de metal symphonique ?

Et d’ailleurs, si les Beatles n’étaient pas nés ? Pierre Bayard, en explorant cette hypothèse, imagine un monde musical où les Kinks se seraient imposés comme le groupe le plus important de la musique anglaise des années 1960, soulignant combien les notions d’univers parallèle, de bifurcation, d’éclipse amenées par son uchronie peuvent enrichir l’histoire de la musique. Si la fécondité heuristique de l’uchronie pour le domaine historique n’est plus à démontrer, la musicologie s’est peu saisie de ce mode de connaissance du réel par le biais de l’imagination, sinon sur un mode ludique (pensons aux créations radiophoniques Uchronies musicales de Laurent Vilarem). Pourtant, l’ouvrage de Bayard et son bref essai sur les Beatles illustrent le potentiel de l’uchronie pour l’histoire de la littérature, de l’art, et de la musique. Convaincus que la méthode contrefactuelle peut enrichir la « boîte à outils » des musicologues, et souhaitant prolonger cette exploration dans le domaine musical, nous organisons deux journées d’études, à Grenoble (9/10/2026) et Tours (printemps 2027), qui permettront de creuser les potentialités de l’uchronie pour la musicologie.

Les propositions sur toutes les époques et tous les répertoires musicaux sont bienvenues. Seront privilégiées les études de cas dont la dimension méthodologique est annoncée. Au-delà du jeu intellectuel et créatif, il s’agit de souligner ce qu’apporte une reconfiguration du passé à la démarche critique et interprétative du musicologue.

—

Les propositions de communication comprendront un maximum de 500 mots sont à envoyer en format texte (.doc, .docx, etc.) à marie.demeilliez@univ-grenoble-alpes.fr et jeremy.michot@univ-tours.fr avant le 1er mai 2026.

Celles-ci devront joindre le titre de la communication, et une brève notice bio-bibliographique précisant l’institution d’attache. Une réponse sera donnée aux participant·es sélectionné·es au début du mois de juillet 2026.

—

Bibliographie indicative

Angenot, Marc, « Les raisonnements contrefactuels dans l’histoire », Argumentation et analyse du discours 25, 2020.

Bayard, Pierre, Et si les Beatles n’étaient pas nés ?, Paris, Éditions de Minuit, 2022.

Bonhoure, Jean-François, « L’histoire contrefactuelle, au risque de la dérive », Revue d’histoire culturelle, 1, 2020.

Bréan, Simon, « L’uchronie comme histoire culturelle conjecturale: Rêves de Gloire, de Roland C. Wagner », Écrire l’histoire, 12, 2013, p. 133‑41.

Chrissochoidis, I., H. Harmgart, S. Huck, et W. Muller, « “Though This Be Madness, Yet There Is Method In’t”: A Counterfactual Analysis of Richard Wagner’s “Tannhauser” », Music and Letters 95, 4, 2014, p. 584‑602

Deluermoz, Quentin, et Pierre Singaravélou, « Des causes historiques aux possibles du passé ? Imputation causale et raisonnement contrefactuel en histoire », Labyrinthe, 39, 2012, p. 55‑79

Deluermoz, Quentin, et Pierre Singaravélou, « Explorer le champ des possibles. Approches contrefactuelles et futurs non advenus en histoire ». Revue d’histoire moderne & contemporaine, 59/3, 2012, p. 70‑95.

Deluermoz, Quentin, et Pierre Singaravélou, Pour une histoire des possibles - analyses contrefactuelles et futurs non advenus, Éditions du Seuil, 2016.

Ferguson, Niall, éd, Virtual History: Alternatives and Counterfactuals, Basic Books, 2001.

Gallagher, Catherine, Telling it like it wasn’t: the counterfactual imagination in history and fiction, The University of Chicago Press, 2018.

Kahr, Michael, « Constructing a Diverse and Inclusive Jazz Tradition A Uchronic Narrative », dans Reddan, James, Monika Herzig, et Michael Kahr (éd.), The Routledge Companion of Jazz and Gender, Routledge, 2022, p. 131-140.

Lacôte, Thomas, « Uchronies musicale », Phtoggos, 24 mai et 23 juin 2020 : https://phtoggos.wordpress.com/2020/05/24/uchronies-musicales/ ; https://phtoggos.wordpress.com/2020/06/23/uchronies-musicales-2-2/.

Lebow, Richard Ned, « Counterfactuals, History and Fiction », Historical Social Research / Historische Sozialforschung, 34/2, 2009, p. 57‑73.

Livet, Pierre, « L’usage des raisonnements contrefactuels en histoire », Labyrinthe, 39, 2012, p. 21‑33.

Ory, Pascal, et Jean-François Bonhoure, « “Tout ce qui inquiète me rassure” : jouer avec l’histoire, du contrefactuel à l’uchronique. Entretien avec Pascal Ory, réalisé par Jean-François Bonhoure le 19 mars 2020 », Revue d’histoire culturelle, 1, 2020

Raghunath, Riyukta, Possible Worlds Theory and Counterfactual Historical Fiction, Springer International Publishing, 2020.

Roche, Anne, « Pour une histoire contrefactuelle », dans L’Algérie, traversées, Hermann, 2018.