Michel Lantelme, Figures de la repentance. Littérature et devoir de mémoire (rééd.)

Michel Lantelme

Figures de la repentance. Littérature et devoir de mémoire

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 831, 2026.

Cet ouvrage étudie les notions de repentance et de devoir de mémoire sous l'angle littéraire. Deuils et traumatismes possèdent la capacité de se muer en beaux récits, alimentés par des figures rhétoriques. Confrontée aux blessures et aux non-dits de l'histoire, la littérature trouve là le moyen de se réinventer.

Table des matières…