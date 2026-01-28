Actualité
Appels à contributions
Liberté, justice, droit, discours de haine et violence dans l’espace public (revue Educatio Nova)

Liberté, justice, droit, discours de haine et violence dans l’espace public (revue Educatio Nova)

  • Date de tombée (deadline) :
  • À : UMCS Lublin, Polska
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne (Source : Małgorzata Latoch-Zielińska)

Nous vous invitons à soumettre des textes pour le 12e numéro d’Educatio Nova. Nous souhaiterions qu’il porte sur les thèmes suivants :

Les limites de la coexistence : liberté, justice, droit, discours de haine et violence dans l’espace public

• Le langage comme outil d’agression ;

• Comment le langage façonne notre perception de la justice ;

• L’autorité de l’enseignant à l’ère de la post-vérité et des débats publics agressifs ;

• Les enseignants : modérateurs impartiaux ou défenseurs actifs des valeurs ;

• Les frontières entre sécurité et asservissement ;

• Nouvelles formes d’agression en ligne ;

• Altérité et normativité : genre, race, postcolonialisme, minorités ;

• Représentations littéraires du droit et de la justice ;

• Témoignages littéraires de l’esclavage ;

• Violence symbolique dans la culture. 

• La rhétorique de la culpabilité et du châtiment ;

• Discours de haine et défis posés par la technologie au système judiciaire ;

• Langage juridique et littéraire : tensions, points de convergence et subversions ; 

• Le procès dans le récit littéraire ;

• Littérature, mémoire et justice face à la violence historique ;

• L’éthique de l’écriture et la responsabilité du jugement ;

• Les textes juridiques comme objet d’analyse.

La rubrique « Varia » accepte également les textes qui ne sont pas directement liés au thème principal de ce numéro, mais qui correspondent aux objectifs et aux thèmes de notre revue.

La date limite de soumission des textes est le 31 décembre 2026.