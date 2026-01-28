Liberté, justice, droit, discours de haine et violence dans l’espace public (revue Educatio Nova)

Nous vous invitons à soumettre des textes pour le 12e numéro d’Educatio Nova. Nous souhaiterions qu’il porte sur les thèmes suivants :

Les limites de la coexistence : liberté, justice, droit, discours de haine et violence dans l’espace public

• Le langage comme outil d’agression ;

• Comment le langage façonne notre perception de la justice ;

• L’autorité de l’enseignant à l’ère de la post-vérité et des débats publics agressifs ;

• Les enseignants : modérateurs impartiaux ou défenseurs actifs des valeurs ;

• Les frontières entre sécurité et asservissement ;

• Nouvelles formes d’agression en ligne ;

• Altérité et normativité : genre, race, postcolonialisme, minorités ;

• Représentations littéraires du droit et de la justice ;

• Témoignages littéraires de l’esclavage ;

• Violence symbolique dans la culture.

• La rhétorique de la culpabilité et du châtiment ;

• Discours de haine et défis posés par la technologie au système judiciaire ;

• Langage juridique et littéraire : tensions, points de convergence et subversions ;

• Le procès dans le récit littéraire ;

• Littérature, mémoire et justice face à la violence historique ;

• L’éthique de l’écriture et la responsabilité du jugement ;

• Les textes juridiques comme objet d’analyse.

—

La rubrique « Varia » accepte également les textes qui ne sont pas directement liés au thème principal de ce numéro, mais qui correspondent aux objectifs et aux thèmes de notre revue.

—

La date limite de soumission des textes est le 31 décembre 2026.