L'art du secret dans l'Espagne moderne (Montpellier)

Colloque international organisé les 3 et 4 décembre 2026 sur "L'art du secret dans l'Espagne moderne"

à l'université de Montpellier Paul-Valéry,

sous l'égide du laboratoire de recherche ReSO.

Ce colloque se propose d’appréhender l’art du secret à l’époque moderne et d’analyser sa place dans la circulation des idées, des savoirs et des pratiques. Il s’agira d’interroger les manières dont le secret est manié, dans les sphères politique, judiciaire et sociale.

L’attention sera ainsi portée sur l’art de fabriquer le secret, de le transmettre, de le dissimuler, de le dévoiler ou encore de le divulguer, au niveau de l’Etat, de la justice, mais aussi dans la sphère du privé, voire de l’intime.

L’aire géographique privilégiée lors de cette rencontre scientifique sera l’Espagne, à l'intérieur de ses frontières, mais aussi dans ses relations avec l'Europe et le bassin méditerranéen.

Une articulation en trois axes est proposée :

1- L’État et le secret

On s’intéressera aux usages et aux enjeux politiques du secret, dans la sphère du gouvernement et dans une dimension dynamique.

Dans l’exercice du pouvoir, le contrôle et la manipulation de l’information occupent une place fondamentale. Au-delà des techniques de circulation et d’obtention de l’information, quelle est la place occupée par la rumeur et la désinformation ? Quelles contraintes, quelles pressions le maniement du secret engendre-t-il ?

2- Secret et monde judiciaire

Le secret sera ici analysé dans ses rapports avec la justice. On pourra ainsi questionner le rôle des informateurs et des délateurs, la rumeur et la place accordée aux témoignages dans les procédures judiciaires et inquisitoriales.

3- Secret et société(s)

Au sein de la société et des corps sociaux, quels sont les impacts de la découverte, du dévoilement ou au contraire de la préservation du secret ? Quelle légitimité accorde-t-on au secret ?

Le secret peut être envisagé dans ses rapports à la violence symbolique ou réelle, mais aussi aux formes de résistances que la divulgation ou la protection du secret engendre, dans la sphère familiale et intime. Quelle valeur morale ou éthique revêt le secret dans certaines sphères sociales, religieuses par exemple ?

Enfin, au sein des sociétés artistiques ou savantes, on interrogera la place du secret dans la circulation des connaissances et des techniques. Quelle culture du secret, quels savoirs réservés ?

—

Modalités de soumission et calendrier

Les propositions en français ou en espagnol sont attendues au plus tard le 15 avril 2026 à l’adresse : patricia.baneres-monge@univ-montp3.fr

La proposition comportera un titre (et sous-titre), un résumé de 500 mots au maximum, 5 mots clés et une brève notice bio-bibliographique de l’auteur, en précisant la structure d’appartenance. Les réponses d’acceptation seront données pour le 1er juin 2026.