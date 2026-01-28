Christophe Cassiau-Haurie, Pierre-Eric Fageol, Frédéric Garan, Des bulles de BD dans l'océan Indien. De l'histoire à la mémoire

Depuis les années 1970-1980, la bande dessinée connaît un essor notable dans le sud-ouest de l’océan Indien. À travers récits en cases, romans graphiques ou bandes dialoguées, les auteurs y traduisent une vision singulière de leur environnement et des réalités culturelles propres à la région. Cet ouvrage propose une lecture croisée de l’histoire de la bande dessinée dans ces territoires, en soulignant leurs particularités respectives. Il explore également la manière dont ce médium traite des enjeux majeurs partagés par les îles de la zone : esclavage, engagisme, guerres mondiales, mouvements nationalistes ou encore problématiques sociales contemporaines. Ces thématiques permettent de confronter histoire et mémoire, en particulier à travers les œuvres récentes, nombreuses à La Réunion, qui mettent en lumière des questions mémorielles sensibles, comme celle des « enfants de la Creuse ». C’est ce parcours entre récit graphique, mémoire collective et histoire régionale que nous invitons le lecteur à découvrir.

Christophe Cassiau-Haurie, Conservateur général des Bibliothèques, est responsable de la Bibliothèque universitaire du Studium (Strasbourg) et spécialiste de la BD d’Afrique et de l’océan Indien. Il est l’auteur de douze ouvrages critiques ou historiques sur le sujet.

Pierre-Éric Fageol, Maître de conférences HDR à l’INSPE de La Réunion (laboratoire ICARE), est spécialiste de l’histoire coloniale et de l’histoire de l’éducation. Il est rédacteur en chef de la revue Outre-mers. Revue d’histoire coloniale et impériale et directeur de publication de la revue Tsingy.

Frédéric Garan, Maître de conférences HDR à l’université de La Réunion (laboratoire OIES), est spécialiste d’histoire coloniale. Il est directeur de publication de la revue Tsingy.