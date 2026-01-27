Tisser le récit, écrire avec des fils. Littératures et art textile en Amérique latine, des contextes précolombiens à nos jours / Tejer el relato, escribir con hilos. Literaturas y arte textil en América Latina desde contextos precolombinos a la actualidad (revue America)

Appel à contribution - Revue América (CRICCAL): https://journals.openedition.org/america/

(versión en español más abajo)

DOSSIER : Tisser le récit, écrire avec des fils. Littératures et art textile en Amérique latine, des contextes précolombiens à nos jours

Coordinateurs : Gianna Schmitter (Université Sorbonne Nouvelle) et Juan Recchia Paez (CONICET - UNLP/UNSAM)

Les langages et les écritures textiles se sont répandus dans toute l'Amérique latine depuis la période précolombienne jusqu'à nos jours. La littérature de la région est marquée par une série de langages textiles qui répondent à divers contextes et conjonctures historiques : depuis, par exemple, les quipus andins jusqu'aux luttes contemporaines pour la mémoire des disparus.

L'étude transdisciplinaire de ces productions esthétiques et de leurs actions politiques a été abordée par les sciences sociales, les sciences humaines, les études culturelles et la critique littéraire. Si, depuis les études classiques sur les cultures précolombiennes (Lienhard 2003), l'art textile a été interprété comme un langage aux implications anticolonialistes profondes (Mignolo 2007), ces dernières années, l'ouverture à ces langages poétiques textiles a fait une entrée remarquée dans les musées d'Europe et d'Amérique latine, trouvant un écho dans des domaines novateurs tels que la mode ou les cultures de consommation (Baudrillard 1970, Canclini 1995, Richard 2010).

Traditionnellement, le travail textile a été relégué à la sphère intime et féminine, tandis que l'écriture et la narration ont été principalement occupées par des figures et des voix masculines dans l'histoire littéraire canonique (Kamenszain 1981). Il existe toutefois un corpus littéraire dans lequel apparaissent des personnages qui cousent, tissent et brodent : dans certains exemples, le travail textile est utilisé comme symbole de la régulation féminine (Caldo et Pulido 2024) ; dans d'autres, la broderie est présentée comme une activité collective pratiquée entre amies. De même, on trouve des textes qui non seulement traitent du domaine de l'art textile, mais cherchent également à le transposer dans l'art textuel, tant dans sa forme que dans sa construction narrative. En poésie, on a même assisté à un transfert vers les livres d'artistes, où la poésie est également brodée.

Ces dernières années, l'art textile, en particulier la broderie, a été revendiqué comme un moyen d'exprimer, de raconter et même d'écrire. Ainsi, divers domaines s'entremêlent, allant des luttes pour la mémoire aux luttes féministes, en passant par des processus de production artistique qui cherchent à guérir à des écritures en expansion provenant du domaine littéraire. Selon Fabiana Rivas Monje :

En América Latina y el Caribe del siglo XX y XXI existen diversas y múltiples experiencias donde las mujeres han subvertido el oficio textil feminizado, no obstante, se presenta una inexistencia de sistematizaciones de experiencias e iniciativas de “activismo textil” en el territorio: no existen trabajos panorámicos que permitan observar, e hilar fino, en torno a cómo se ha tejido y consolidado este tipo de acción política feminista y el papel del quehacer textil en ella [...]” (Rivas Monje, 2023: 97)

L'approche de ces expériences, dans une perspective latino-américaine (Rama 2007, Santiago 2000, Cornejo Polar 1994), favorise d'une part la compréhension de cas particuliers dans des contextes divers (Amazonie, région andine, bassin du Paraná, Cône Sud, Amérique centrale) qui doivent être étudiés dans leurs spécificités. D'autre part, l’approche holistique des expériences et des langages textiles apporte des méthodes hybrides qui permettent de lire et d'analyser la diversité de ces produits culturels. C'est pourquoi ce corpus hétérogène de productions textuelles et textiles invite à réfléchir sur les répercussions de la broderie sur le texte, tant en termes d'écriture que de lecture. Les délais d'élaboration d'un texte brodé sont différents ; la matérialité prend une importance accrue et ouvre à une expérience haptique ; l'espace, la dynamique et la logique de lecture et de circulation du texte changent considérablement, entre autres aspects narratifs et lyriques.

Ces langages, thèmes et traditions textiles combinent de manière très particulière des éléments de la culture lettrée avec les mondes de l'art populaire, compris comme, selon Ticio Escobar, « el conjunto de formas estéticas producidas por sectores subalternos para apuntalar diversas funciones sociales, vivificar procesos históricos plurales (socioeconómicos, religiosos, políticos), afirmar y expresar las identidades sociales y renovar el sentido colectivo » (Escobar, 2014 : 148). C'est pourquoi le rôle des personnes qui écrivent, tissent, brodent, cousent et raccommodent est d'une grande importance pour repenser le travail intellectuel en Amérique latine.

Nous vous invitons à participer en soumettant des propositions qui abordent l'un des thèmes suivants sous l'angle littéraire, historique, des arts plastiques ou de l'histoire de l'art :

● L'art textile comme thème dans la littérature

● Traditions textiles dans la littérature latino-américaine

● Art textile et poésie exposée

● Écritures communautaires. Tisser la mémoire et réécrire l'histoire

● Récits expérimentaux et nouvelles expression.

—

Langues acceptées: français, espagnol.

Normes de la revue: https://journals.openedition.org/america/578

Pour toute question, demande ou proposition, veuillez nous contacter. Veuillez nous envoyer en amont le titre et un résumé de votre proposition afin que nous puissions vous transmettre les normes de publication.

Les articles sont attendus pour le 22 mai 2026. Publication en décembre 2026. Envoyez vos propositions et articles à: gianna.schmitter@sorbonne-nouvelle.fr et recchiajuan@gmail.com

—

*******Versión en español******

Call for papers - Revista América (CRICCAL): https://journals.openedition.org/america/

DOSSIER: Tejer el relato, escribir con hilos. Literaturas y arte textil en América Latina desde contextos precolombinos a la actualidad

Coordinadores: Gianna Schmitter (Université Sorbonne Nouvelle) y Juan Recchia Paez (CONICET - UNLP/UNSAM)

Lenguajes y escrituras textiles se expanden por toda América Latina desde el período precolombino hasta la actualidad. La literatura de la región se encuentra marcada por una serie de lenguajes del textil que responden a diversos contextos y coyunturas históricas: desde, por ejemplo, los quipus andinos hasta las luchas contemporáneas por la memoria de los y las desaparecidos.

El estudio transdisciplinario de estas producciones estéticas y de sus acciones políticas ha sido abordado por las ciencias sociales, las humanidades, los estudios culturales y la crítica literaria. Si bien, desde los estudios clásicos sobre culturas precolombinas (Lienhard 2003), se ha leído el arte textil como un lenguaje con profundas implicancias anticoloniales (Mignolo 2007), asimismo, en los últimos años la apertura hacia estos lenguajes poéticos textiles ha ingresado con mucha pregnancia en los museos de Europa y América Latina haciendo eco en esferas novedosas como la moda o las culturas del consumo (Baudrillard 1970, Canclini 1995, Richard 2010).

Tradicionalmente, la labor del arte textil ha sido relegada a la esfera íntima y femenina; mientras que la escritura y la narración han sido predominantemente ocupadas por figuras y voces masculinas en la historia literaria canónica (Kamenszain 1981). No obstante, existe un corpus literario en el que aparecen figuras que cosen, tejen y bordan: en ciertos ejemplos, el trabajo textil se utiliza como símbolo de regulación femenina (Caldo y Pulido 2024); mientras que en otros, el bordado se presenta como una actividad colectiva realizada entre amigas. Asimismo, se encuentran textos que no solo tematizan el ámbito del arte textil, sino que buscan plasmarlo en el arte textual, tanto en su forma como en su construcción narrativa. En la poesía, incluso se ha producido un traslado hacia los libros de artistas, donde la poesía es, también, bordada.

En los últimos años, el arte textil, especialmente el bordado, ha sido reivindicado como un medio para decir, narrar e incluso escribir. De esta manera, se entretejen diversos ámbitos, que van desde las luchas por la memoria hacia las luchas feministas, pasando por procesos de producción artística que buscan sanar; y escrituras en expansión provenientes del campo literario. Al decir de Fabiana Rivas Monje:

En América Latina y el Caribe del siglo XX y XXI existen diversas y múltiples experiencias donde las mujeres han subvertido el oficio textil feminizado, no obstante, se presenta una inexistencia de sistematizaciones de experiencias e iniciativas de “activismo textil” en el territorio: no existen trabajos panorámicos que permitan observar, e hilar fino, en torno a cómo se ha tejido y consolidado este tipo de acción política feminista y el papel del quehacer textil en ella [...]” (Rivas Monje, 2023: 97)

El abordaje de estas experiencias, desde una perspectiva latinoamericanista (Rama 2007, Santiago 2000, Cornejo Polar 1994), fomenta por un lado, la aprehensión de casos particulares en contextos diversos (Amazonas, zona andina, cuenca del Paraná, Cono Sur, Centroamérica) que deben ser estudiados en sus particularidades. Por otro lado, la mirada integral de las experiencias y lenguajes textiles aporta métodos híbridos que permiten leer y analizar la diversidad de estos productos culturales. Por ello, este corpus heterogéneo de producciones textuales y textiles invita a reflexionar sobre las repercusiones que tiene el bordado sobre el texto, tanto en términos de su escritura como de su lectura. Los tiempos de elaboración de un texto bordado son distintos; la materialidad cobra mayor relevancia y abre a una experiencia háptica; el espacio, la dinámica y la lógica de la lectura y circulación del texto cambian sustancialmente, entre otros aspectos narrativos y líricos.

Estos lenguajes, temáticas y tradiciones textiles combinan de maneras muy peculiares elementos de la cultura letrada con mundos del arte popular, entendido este como, al decir de Ticio Escobar “el conjunto de formas estéticas producidas por sectores subalternos para apuntalar diversas funciones sociales, vivificar procesos históricos plurales (socioeconómicos, religiosos, políticos), afirmar y expresar las identidades sociales y renovar el sentido colectivo” (Escobar, 2014: 148). Por ello, el rol de los sujetos que escriben, sujetos que tejen, bordan, hilvanan y zurcen es de gran importancia para repensar la labor intelectual en América Latina.

Se invita a participar a propuestas que aborden alguno de los siguientes ejes temáticos desde enfoques literarios, históricos, de las artes plásticas, historia del arte:

● El arte textil como temática dentro de la literatura

● Tradiciones textiles en la literatura latinoamericana

● Arte textil y poesía expandida/expuesta

● Escrituras comunitarias. Tejer la memoria y reescribir la historia

● Narrativas experimentales y nuevas expresiones

—

Lenguas aceptadas: francés, español.

Normas de la revista: https://journals.openedition.org/america/578

—

Para consultas, dudas y propuestas, comunicarse a gianna.schmitter@sorbonne-nouvelle.fr y recchiajuan@gmail.com

Se ruega mandar el título y un resumen de la propuesta para poder enviarle las normas de publicación.

Se esperan los artículos para el 22 de mayo 2026. Publicación diciembre 2026. Enviar los artículos a: gianna.schmitter@sorbonne-nouvelle.fr y recchiajuan@gmail.com