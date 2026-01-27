Actualité
Appels à contributions
Atras Journal. Call for Papers - Varia, vol. 7-2, July 2026

  • Date de tombée (deadline) :
  • À : University of Saida, Dr Moulay Tahar
Publié le par Marc Escola (Source : Nadia Ghounane)

ATRAS Journal is now inviting scholars worldwide to submit their unpublished manuscripts for publication. The journal aims to contribute to the body of knowledge by publishing original papers in literature, gender studies, cultural studies, linguistics, education, language studies, translation, social sciences, and the arts. Researchers are invited to submit their manuscripts in English, Arabic, and French.

Presentation 

ATRAS Journal is inviting researchers from the international academic community to submit their unpublished manuscripts for publication. 

Accepted papers after review will be published for volume 7, issue 2 on July 15th, 2026

The journal aims to offer scholars and researchers from various international universities the opportunity to publish their scientific work, characterized by originality and reflection.

ATRAS calls for papers on applied linguistics, literature, sociolinguistics, translation, civilization, education, cultural studies, gender studies, linguistics, history, the arts, and so on. The journal publishes review articles, scientific reviews, seminar reports, academic scientific reports, and critiques.

ATRAS (ISSN: 2710-8759/ EISSN: 2992-1376) is an open-access, peer-reviewed international journal that publishes twice a year (July and January). The journal has been issued by the Faculty of Letters, Languages, and Arts, University of Saida, Dr. Moulay Tahar, Algeria, since 2019. 

Indexed: MLA, ERA (Taylor and Francis), EBSCO, Mir@bel, MIAR, Openair, BASE, and others.

Submission 

Please visit the ATRAS Journal in the Algerian Scientific Journal Platform (ASJP):

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/880 

Download the Atras template from its website at: https://atras-univ-saida.dz/en/?page_id=81

Emails: atras@univ-saida.dz              or atrasuniv2022@gmail.com 

The template is available in three languages: English, Arabic, and French. 

Authors need to register in the Algerian Scientific Journal Platform (ASJP) before submitting their unpublished manuscripts, or they can simply log in. 

Submission Deadline for July issue 2026: May 25th, 2026

Editorial Committee

Editor in Chief

- Nadia GHOUNANE, University of Saida, Dr. Moulay Tahar, Algeria

Executive Editors

-Prof. Yacine MESKINE, University of Saida, Algeria, email: mohammedyacine.meskine@yahoo.fr 

-Prof. Gibreel ALAGHBARY, Qassim University, KSA, email: gibreelsadeq@yahoo.com 

-Prof. Ali Abdulameer Abaas AL-KHAMEES, Balil University, Iraq, email: dr.alialzadee@gmail.com 

The Journal Web Designer and Secretary 

Mr. Merouane MEBARKI, Maghnia University Centre, email: mebarkimerouanedz@gmail.com

Editorial Board

Prof. Fanny Macé                                         Concordia University, Canada

Prof. Vasilica Mocanu-Florea                       Universidad de Salamanca, Spain

Dr. Mustapha Hamil                                     University of Winsdor, Canada

Prof. Hugo Azerad                                       University of Cambridge, United Kingdom

Prof. Ylenia De Local                                   University of Bari, Italy

Prof. Geneviève Guetemme                        University of Orléans, France

Prof. Amaria HAKEM                                    University of King Saud, Saudi Arabia

Dr. Benjamin Demassieux                         U. Lille / ATER at U. Sorbonne Nouvelle, France

Dr. Fidele Ghislain Tchoffo                         University of Minnesota, United States of America

Dr Jean-Hugues BITA’A MENYE               University of Arkansas, United States of America

Dr. Emmanuelle LABOUREYRAS             University Paul Valéry de Montpellier, France

Dr. Mohamed AIT-AARAB                    University La Réunion, France

Dr. Aya Kamal Mahmoud                     The Canadian International College (CIC), Cairo, Egypt

Dr. Safi Eldeen Alzi’abi                          Isra University, Jordan

Dr.  Mariam Titilope Olugbodi               Kwara State University,  Malete,  Nigeria

Dr. Naftal Nyakundi,                             Masinde Muliro University of Science and Technology, Kenya
Prof. Djamel Benadla                           Saida University, Algeria
Prof. Hanaa Berrezoug                        Saida University, Algeria
Prof. Souad Bouhadjar                         Saida University, Algeria
Prof. Hacene Hamada                          University of Constantine, Algeria
Dr. Naima Guerroudj                             University of Saida, Algeria
Dr. Nawel Ouhiba                                 Saida University, Algeria
Dr. Amaria Mehdaoui                           Saida University, Algeria
Dr. Chahrazed Hamzaoui                     Ain Temouchent University, Algeria
Dr. Asma Rahmani                               Batna 1 University, Algeria

International Advisory Board

Prof. Charles Andrew Breeze           Navara University, Spain
Prof. El Hadj Dahman                    Meloz Colmar University, Strasburg, France
Prof. Jean-Paul Bronckard               University of Geneva, Switzerland
 Prof. Jean Michel Adam                 University of Lausanne, Switzerland
Prof. Faisal Abdel Ouhab                  Kikrit University, Iraq
Prof. Nawal Fadhil Abbas                  Baghdad University, Iraq
Dr. Leslie Malland                             University of Texas Permian Basin, United States of America
Dr. Amina Tahraoui                           Princess, Nourah Bint Abdulrahman University, Saudi Arabia
Dr. Nidhi Sharma                               Post Graduate Government College for Girls, Sector-11, Chandigarh, India
Dr. Reshmi S                                     M.E.S ASMABI College P. Vemballur, Kodungallur Thrissur, Kerala, India
Dr. Mouna Salem                              Prince Hultan University, Saudi Arabia
Dr. Prakash Chandra Kasera               Department of Education, Jaunpur University, India
Dr. Pallavi Sinha Das                           Adamas University, India
Dr. Bhabajyota Saikia                         Assam down town University, India
Dr. Qais Almaamari                           Gulf University, Bahrain
Dr. Mohammed M.  Obeidat            Yarmouk University, Jordan
Dr. Zeinab Ridha Hamoudi                 University of Bebil , Iraq
Dr. Zeid Ben Amour                           University of Sousse, Tunisia 
Dr. Jem Cloyd M. Tanugan                Cebu Normal University - Integrated Laboratory School, Philippines 
Dr. Cynthia Dilag                              Loilo Science and Technology University-BC, Philippines
Dr. Nathaniel G. Gido                        University of the Visayas,  Philippines
Dr. Syed Tahseen Raza                       Aligarh Muslim University, India

Publisher
 University of Saida, Dr Moulay Tahar

Website: 
https://atras-univ-saida.dz/en/

Address: 
BP 138 cité ENNASR 20000, Saida, Algeria