Les mots des arts et les arts en mots : dire, écrire et penser l’expérience artistique (Galaţi, Roumanie & en ligne)

Colloque international

Les mots des arts et les arts en mots :

dire, écrire et penser l’expérience artistique

les 14-15 mai 2026

Université « Dunărea de Jos » de Galaţi, Roumanie

modalité d'organisation du colloque: hybride

Le Centre de recherches en Théorie et Pratique du Discours, le Centre de Réussite Universitaire et le Département de langue et littérature françaises de la Faculté des Lettres de l’Université « Dunărea de Jos » [Le Bas Danube] de Galaţi, Roumanie, vous convient à participer au colloque international organisé dans le cadre des Journées Francophones de Recherche en Lettres.

Le colloque vise à engager la réflexion sur la mise en discours de l’expérience artistique, autant du point de vue de sa production que de sa réception. Dans une conception élargie intégrant les diverses formes de pratique artistique, il sera question de s’interroger sur la manière dont le langage devient à la fois support de représentation de l’art, espace de réflexion et d’analyse, voire terrain de création artistique. Les contributions pourront ainsi explorer la relation que les mots nouent avec l’art dans une perspective à la fois mimétique et réflexive, en examinant la manière dont le langage décrit, interprète, reconfigure ou met en scène les pratiques artistiques.

Dans une perspective littéraire, il serait intéressant d’explorer la manière dont l’art du langage et l’art esthétique se font écho, se nourrissent et se miroitent, exploitant des thèmes récurrents et s’appropriant des procédés artistiques. Qu’il s’agisse d’œuvres se constituant comme de véritables discours sur l’art et contribuant à sa théorisation telles Les salons de Charles Baudelaire, Degas Danse Dessin de Paul Valéry, Les mots dans la peinture de Michel Butor, d’œuvres intégrant l’art comme élément fictionnel à l’instar de Balzac dans Le chef d’œuvre inconnu, de Romain Rolland dans Jean-Cristophe, ou encore de textes consacrant des descriptions détaillées à des œuvres réelles ou imaginaires[1], la littérature entretient un dialogue constant avec les arts. Ce dialogue est aussi manifeste dans des œuvres littéraires inspirées d’œuvres plastiques comme dans le cas du sonnet Bohémiens en voyage de Baudelaire inspiré par des gravures, dans des écritures qui mobilisent l’imagerie artistique pour traduire en mots une expérience sensible comme chez Proust où le recours au sensoriel sert à évoquer des souvenirs et des états d’âme selon une esthétique proche de l’impressionnisme. Ainsi, la relation entre littérature et art apparaît comme un principe structurant des formes et des logiques de création. Favorisant l’hypotypose et l’ekphrasis, l’écriture se fait regard et oreille, la plume fixe la perception esthétique ineffable et la rend saisissable.

En passant de l’approche littéraire à une perspective linguistique, il s’agira d’examiner comment le langage transforme une expérience sensible en signification, faisant de l’art un objet discursif. Allant d’une vision micro, attentive au comportement artistique du mot (imagerie, voyages terminologiques, extensions sémantiques, etc.) vers une approche macro traitant de la pluralité des discours sur l’art – critique, théorique, médiatique, institutionnel, promotionnel, etc. – et intégrant des investigations pragmatiques, la démarche permet de rende compte de la manière dont le langage construit, organise et médiatise l’expérience esthétique.

Les axes thématiques suivants constituent des propositions non-exhaustives et peuvent être complétés par d’autres pistes ou orientations en lien avec la thématique du colloque, dans les domaines de la linguistique et de la littérature :

- la picturalité et/ou musicalité des figures de style

- langage et émotion esthétique

- contaminations et voyages terminologiques du et vers le domaine artistique

- typologie des discours en marge de l’art

- la discursivité des œuvres d’art

- pratiques de titrage des œuvres artistiques

- insertions textuelles dans les œuvres d’art

- le texte littéraire et sa mise en image

- la peinture littéraire

- détournements, transpositions, adaptations des œuvres artistiques dans le champ littéraire

- l’art comme élément structurant dans la littérature.

—

Modalités d’envoi des propositions de communication

Les propositions de communication sont à envoyer à l’adresse : Alina.Ganea@ugal.ro

La date butoir de réception des propositions est fixée au 27 mars 2026.

Format

La proposition de communication comprendra :

- un résumé de 300-400 mots où seront clairement précisés l’objectif de la communication, l’originalité de la démarche, la méthodologie utilisée, de même que les résultats escomptés

- 3-5 mots-clés

- une bibliographie pertinente pour la recherche envisagée (5-7 titres au maximum)

- l’indication de l’axe privilégié

- quelques mots de présentation du chercheur.

Le nom du fichier électronique avec la proposition de communication devra comprendre le prénom et le nom de l’auteur sans espace (par ex. EugèneIonesco)

Présentation des communications

Le temps alloué à chaque communication est de 20 minutes, suivi de 10 minutes de discussions / questions.

Les communications seront organisées en sections thématiques.

Le colloque sera organisé en mode hybride. Les frais de transport et d’hébergement seront à la charge des intervenants qui feront le choix du présentiel.

Publication

À la suite du colloque, une sélection des communications présentées sera publiée dans la revue Mélanges francophones, no. 24/2026, vol. XXI, ISSN : 1843-8539, revue enregistrée dans les BDI EBSCO et ERIH PLUS et subventionnée par l’Université « Dunărea de Jos » de Galaţi, à paraître en 2027.

La publication est seulement envisagée pour les communications effectivement présentées lors du colloque, transmises dans les délais, formatées conformément aux consignes de rédaction et ayant reçu un avis positif à la suite d’une évaluation scientifique en aveugle.

Veuillez retenir que les organisateurs ne pourront pas prendre en charge l’envoi par la poste du volume imprimé. En revanche, ils enverront aux contributeurs un scan d’après leurs articles respectifs.

La langue du colloque et de la publication est le français.

—

Calendrier du colloque

le 23 janvier 2026 – lancement de l’Appel à communications

du 23 janvier 2026 au 27 mars 2026 – dépôt des propositions de communication

le 31 mars 2026 – avis du comité scientifique et notification envoyée aux intervenants retenus

du 31 mars au 10 avril 2026 – confirmation de participation de la part des intervenants retenus

les 14-15 mai 2026 - déroulement du colloque

jusqu’au 30 septembre 2026 – envoi des articles aux évaluateurs pour procéder à l’expertise en double aveugle

septembre 2027 – parution des actes en volume.

—

Comité scientifique

António COSTA VALENTE, Université de l’Algarve, Portugal

Elizabeth DUROT-BOUCÉ, Université du Havre, France

Anca GÂȚĂ, Université « Dunărea de Jos », Galați, Roumanie

Araceli GÓMEZ FERNÁNDEZ, Université Nationale d’Éducation à Distance, Madrid, Espagne

Ion GUȚU, Université d’État de Moldavie

Mohammed JADIR, Université de Casablanca, Maroc

Lydia SCIRIHA, Université de Malte, Malte

Ana Clara SANTOS, Université de l’Algarve, Portugal

—

Organisation du colloque

Alina Ganea, Université « Dunărea de Jos », Galați, Roumanie

—



[1] Par exemple, les descriptions des tableaux de Gustave Moreau et d’Odilon Redon dans le roman À rebours de Joris-Karl Huysmans ou de la sonate pour piano et violon de Vinteuil qui hante Swann dans À la recherche du temps perdu de Marcel Proust.