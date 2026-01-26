Wilful Imprecision – Irregular Measures in Graeco-Roman Antiquity / L'imprécision volontaire - L'irrégularité des mesures dans l'Antiquité gréco-romaine (Louvain-la-Neuve, Belgique)

(French version follows)

Call for Papers: Wilful Imprecision – Irregular Measures in Graeco-Roman Antiquity

We are pleased to announce the call for papers for the international conference Wilful Imprecision: Irregular Measures in Graeco-Roman Antiquity, which will take place in Louvain-la-Neuve, Belgium, 8–10 September 2026.

This conference has an interdisciplinary scope and aims to bring together archaeologists, philologists, historians, numismatists, and literary scholars.

It proposes an ex negativo approach to the concept of standardisation of measures in antiquity. Rather than focusing on norms and uniformity, we aim to explore irregularities in measures and measurement: their excesses and deficiencies, as well as their variations across time and space, and their inadequacy from a range of perspectives, including economic studies, political theory, legal history, literature, archaeology, religious studies, hermeneutics, and philosophy.

We thus welcome proposals for papers (of approximately 30 minutes’ length) that engage with the irregularity of measures in antiquity, across all disciplines, and that explore questions such as the following:

• What distinctions can be drawn between unintended and intended inaccuracies – that is, between dishonest and permissive measures or measurements?

• How should irregularity be ethically characterised? Under what circumstances might it be considered praiseworthy, and when is it reprehensible? (Special attention might be given, for example, to ambiguous cases, such as Jesus’s paradoxical praise of a dishonest steward in Lk 16:1–9.)

• In what ways do standardised measures function as political instruments for centralised powers, and to what extent do discrepancies constitute a threat to political systems? Are there identifiable processes of de-standardisation? Can irregular measurement practices be geographically or socially localised, and might they be associated with marginal spaces or communities?

• Could irregularity be construed as a category of the divine? (For example, consider invested money with abundant interest as a metaphor for divine generosity in Ausonius’ Epistle 31.)

• How does irregularity operate as a literary standard – whether in terms of content (e.g. hybris in tragedy) or form (e.g. deviations in metrical patterns)?

• How do concepts of irregular measure migrate across domains, for instance through metaphor? (Consider counterfeit and authentic currency as metaphors for valid and erroneous interpretations.)

• Might inadequacy be regarded as another form of irregularity? (For example, authors of geographical works who acknowledge their inability to measure certain distances due to the absence of appropriate units or instruments.)

Conference languages will be English, French, and Italian.

Confirmed speakers include Serafina Cuomo (Cambridge), Michael Girardin (Université du Littoral – Côte d’Opale), Andrew Riggsby (UT Austin), Tim Roe (Cambridge), and John Weisweiller (LMU München).

Please send your proposed title and abstract (of up to 300 words) to Antoine Paris (a.paris@uclouvain.be) by 28 February. Please also mention your academic affiliation and the position you are currently holding. The selection of contributions will be announced by 20 March.

We look forward to receiving your submissions!

Dr Laila Dell’Anno and Dr Antoine Paris

Contact: Antoine Paris (a.paris@uclouvain.be)

On behalf of the STASTA Coordinators (UCLouvain, Louvain-la-Neuve):

Professor Charles Doyen

Professor Aaron Kachuck

Professor Matthieu Richelle

Professor Geert Van Oyen

—

Appel à communications

L'imprécision volontaire - L'irrégularité des mesures dans l'Antiquité gréco-romaine

Nous sommes heureux·ses de vous faire part de l'ouverture de l'appel à communications pour le colloque international L'imprécision volontaire - L'irrégularité des mesures dans l'Antiquité gréco-romaine, qui aura lieu à Louvain-la-Neuve en Belgique du 8 au 10 septembre 2026.

Dans une perspective interdisciplinaire, ce colloque vise à réunir des archéologues, des philologues, des historien·nes, des numismates et des spécialistes de la littérature.

Il propose d'aborder par une approche ex negativo le concept de standardisation des mesures dans l'Antiquité. Plutôt que de mettre l'accent sur les normes et l'uniformité, nous chercherons à étudier les irrégularités dans les mesures et les processus de mesure : les excès et les défauts, ainsi que les variations de mesure dans le temps et dans l'espace et l'inadéquation des mesures, à partir de perspectives variées, notamment les études économiques, la théorie politique, l'histoire du droit, la littérature, l'archéologie, les études religieuses, l'herméneutique et la philosophie.

Nous cherchons donc des propositions de communications (d'environ 30 minutes) qui abordent l'irrégularité des mesures dans l'Antiquité, quelle que soit la discipline, et qui étudient des questions telles que les suivantes.

• Comment peut-on distinguer les imprécisions involontaires et volontaires - c'est-à-dire les mesures et opérations de mesure malhonnêtes et libérales ?

• Comment peut-on caractériser l'irrégularité d'un point de vue éthique ? Dans quelles circonstances peut-elle être considérée comme louable ? Dans quelles circonstances est-elle répréhensible ? (Une attention particulière pourra être portée à des cas ambigus, comme l'éloge paradoxal, par Jésus, d'un intendant malhonnête en Lc 16, 1-9).

• Comment les mesures standardisées constituent-elles des instruments politiques au service des pouvoirs centralisés et comment des divergences en termes de mesure sont-elles par conséquent une menace vis-à-vis des systèmes politiques ? Peut-on identifier des processus de dé-standardisation ? Les pratiques de mesure irrégulière peuvent-elles être situées géographiquement ou socialement ? Peuvent-elles être associées à des espaces ou à des communautés marginales ?

• L'irrégularité peut-elle être considérée comme une catégorie du divin ? (Investir de l'argent avec un intérêt abondant apparaît ainsi comme une métaphore de la générosité divine dans l'épître 31 d'Ausone.)

• Comment l'irrégularité fonctionne-t-elle comme une norme littéraire - qu'il s'agisse des thèmes (on peut penser par exemple à l'hybris dans la tragédie) ou de la forme (comme pour les écarts dans les schémas métriques) ?

• Comment les concepts liés à la mesure irrégulière migrent-ils d'un domaine à un autre, par exemple par le biais des emplois métaphoriques ? (Ainsi, l'opposition entre fausse monnaie et monnaie authentique est utilisée comme métaphore de l'opposition entre interprétations valides et erronées.)

• L'inadéquation peut-elle être considérée comme une forme d'irrégularité ? (On peut penser par exemple à des passages où des auteurs de géographie avouent leur incapacité à mesurer certaines distances en raison de l'absence d'unités ou d'instruments adéquats.)

Les communications pourront avoir lieu en anglais, en français et en italien.

Serafina Cuomo (Cambridge), Michael Girardin (Université du Littoral – Côte d’Opale), Andrew Riggsby (UT Austin), Tim Roe (Cambridge) et John Weisweiller (LMU München) ont confirmé leur participation à l'événement en tant que conférencier·ères invité·es.

Les titre et résumé (de 300 mots maximum) devront être adressés à Antoine Paris (a.paris@uclouvain.be) pour le 28 février. Merci également d'indiquer votre statut universitaire et le poste que vous occupez actuellement. Le choix des propositions sera annoncé d'ici le 20 mars.

Nous vous remercions par avance pour vos propositions !

Dr Laila Dell’Anno et Dr Antoine Paris

Contact : Antoine Paris <a.paris@uclouvain.be>

Au nom des coordinateurs STASTA (UCLouvain, Louvain-la-Neuve):

Professeur Charles Doyen

Professeur Aaron Kachuck

Professeur Matthieu Richelle

Professeur Geert Van Oyen