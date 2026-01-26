XIVe Colloque International Communication et culture dans la Romania Européenne, CICCRE (Timişoara, Roumanie)

Appel à communications

Colloque International Communication et culture dans la Romania Européenne (CICCRE)

Université de l’Ouest de Timișoara, les 12-13 juin 2026, la XIVe édition

La diplomatie culturelle dans l’espace roman :

perspectives synchroniques et diachroniques

De l’imperium romain – fondé par la circulation de la langue, du droit et des symboles culturels – jusqu’aux stratégies contemporaines de soft power (Joseph S. Nye), la diplomatie culturelle représente l’une des formes les plus durables d’exercice de la collaboration et de l’influence dans les relations entre communautés et États. Dans un monde marqué par des tensions géopolitiques, des fragilités identitaires et des reconfigurations du pouvoir symbolique, la relecture de la tradition romane sous l’angle de la diplomatie culturelle devient un exercice académique nécessaire. Comme le soulignait déjà Cicéron, la culture est le fondement de la stabilité civique et du prestige politique (De re publica), tandis que Virgile formulait, dans une vision symbolique, la mission de Rome comme celle de « gouverner par les arts et les lois » (Énéide). Ces principes fondateurs de la romanité ont constitué, au fil du temps, un modèle de diffusion culturelle que l’on retrouve aujourd’hui, sous des formes reconfigurées, dans la diplomatie culturelle des États de l’espace roman.

Du Moyen Âge à l’aube des temps modernes, la transmission de l’héritage latin par les universités, les ordres religieux, les chancelleries princières et l’imprimerie a fonctionné comme un véritable instrument de diplomatie culturelle. Ce phénomène a été analysé dans les travaux de Jacques Le Goff, Ernst Robert Curtius ou Peter Burke, qui ont démontré le rôle décisif des élites intellectuelles dans la construction d’une Europe de la culture. Plus tard, les Lumières et les réseaux de la République des Lettres, de Voltaire à Giambattista Vico, ont fait de l’échange culturel un instrument subtil de négociation politique et idéologique.

À l’époque moderne, avec l’affirmation des États-nations, la diplomatie culturelle s’institutionnalise à travers les académies, les instituts culturels et les politiques publiques. L’espace roman constitue un terrain d’élection pour ces dynamiques : la francophonie, l’hispanophonie, l’italophonie, la lusophonie et la roumanophonie s’y déploient en aires d’influence symbolique, mobilisant la langue, la littérature, les arts et l’éducation comme autant d’instruments de prestige et de coopération. Au XXe siècle, les réflexions d’Antonio Gramsci sur l’hégémonie culturelle, ainsi que les études de Raymond Aron ou de Pierre Bourdieu, offrent des grilles théoriques essentielles pour comprendre les rapports entre culture et pouvoir. À la fois théoricien et praticien de la diplomatie culturelle, Alain Lombard en analyse les bénéfices sociétaux. Ce phénomène intervient dans un contexte où la France, dès le milieu du XIXe siècle, commence à formaliser cette approche, instaurant par la suite le tout premier ministère de la Culture. À travers l’espace roman, les instituts culturels, tels que l’Institut Français, l’Instituto « Cervantes », l’Instituto « Camões », l’Istituto Italiano di Cultura ou l’Institutul Cultural Român, font désormais figure de piliers de cette diplomatie symbolique, dont ils assurent la vitalité par la promotion de la langue, du patrimoine et des échanges artistiques

Fort de cet ample ancrage théorique et historique, la XIVe édition du Colloque international « Communication et culture dans la Romanie européenne » (CICCRE) entend saisir le phénomène de la diplomatie culturelle dans l’espace roman dans toute sa complexité. À travers le prisme des perspectives synchroniques et diachroniques, cet événement scientifique se propose d’en explorer tant les mécanismes contemporains que l’évolution séculaire, de la romanité antique jusqu’aux dynamiques de la mondialisation actuelle. La démarche est, par excellence, inter- et transdisciplinaire, réunissant, conformément au profil de la manifestation, des perspectives issues de la philologie, de l’histoire, des arts, de l’anthropologie et des études culturelles, en accord avec l’identité de l’événement. Sont encouragées les contributions visant à élucider le rôle de la langue en tant qu’instrument diplomatique (le plurilinguisme étant inclus), la circulation des élites et des modèles culturels, la traduction comme médiation symbolique, la dynamique des échanges culturels, ainsi que l’impact des médias émergents et de la diplomatie numérique dans ce processus. L’appel s’ouvre par ailleurs aux études de cas consacrées aux différentes déclinaisons de la romanité contemporaine – francophonie, hispanophonie, italophonie, lusophonie et roumanophonie – ainsi qu’aux analyses portant sur les crises identitaires de cet espace. Les contributions retenues participeront à l’affermissement d’un domaine de recherche interdisciplinaire, réactualisant ainsi la tradition séculaire du dialogue culturel dont Rome posa les premiers jalons.

En assumant ces repères, sommairement esquissés ci-dessus, les participants à la XIVe édition de ce colloque sont invités à analyser, à clarifier et à développer les nuances de la thématique lors de ces deux journées consacrées à cette manifestation scientifique. Tous qui s’y intéressent - enseignants, chercheurs, doctorants -, sont attendus à proposer des communications pour une des sections consacrées aux espaces linguistiques, littéraires et culturels romans : langue, littérature et culture latines, langue roumaine, littérature roumaine et comparée, roumain langue étrangère (RLE), langue et littératures françaises et francophones, langue, littérature et culture italiennes, langue, littérature et culture espagnoles, traductologie, intercompréhension des langues romanes, didactique des langues romanes, histoire et études culturelles, musique et théâtre, beaux-arts, bibliothéconomie.

Calendrier du colloque

la XIVe édition du CICCRE aura lieu les 12-13 juin 2026 à l’Université de l’Ouest de Timișoara, 4 blv. Vasile Pârvan, Timişoara ;

le 1er mai 2026 : date-butoir pour la soumission des propositions en ligne (voir le bulletin d’inscription à remplir, disponible en ligne sur le site du colloque.

le 15 mai 2026 : notification d’acceptation envoyée aux auteurs.

le 15 novembre 2026 : date-butoir pour l’envoi de la variante finale des articles aux courriels électroniques du colloque (ciccre@e-uvt.ro) et de la présidente du colloque (valy.ceia@e-uvt.ro).

le 12 juin 2027 : parution de la revue « Qvaestiones Romanicae XIV » qui réunit les actes de la XIVe édition du CICCRE.

Renseignements complémentaires

Les langues de travail du CICCRE 2026 sont : le roumain, le français, l’italien et l’espagnol.

Le temps prévu pour chaque communication est de 15 minutes, suivie d’une discussion de 5 minutes.

Les articles issus des communications présentées feront l’objet d’une double évaluation anonymée, faite par les rapporteurs du comité scientifique du colloque, et seront publiés, sous réserve d’acceptation, dans la revue Qvaestiones Romanicae, qui paraîtra chez EUV, la maison d’édition de l’Université de l’Ouest de Timișoara.

La feuille de style de la revue et des renseignements sur le processus d’évaluation des articles en double aveugle sont accessibles sur le site du colloque Ciccre (https://ciccre.uvt.ro/ro)

La taxe de participation au colloque est de 70 euros ou 350 lei, payables après le 15 mai 2026, une fois la sélection des propositions de communications achevée. Les frais d’inscription comprennent les classeurs des participants, les pauses-café, le déjeuner, le dîner, ainsi que la publication des actes du colloque (après le tri fait par le comité scientifique du colloque).

L’hébergement, les frais de transport et de poste (pour l’envoi des volumes) sont à la charge des participants.

La correspondance concernant le colloque sera effectuée au courriel électronique : ciccre@e-uvt.ro.

Présidente du colloque :

Valy CEIA, Maître de Conférences, Université de l’Ouest de Timișoara

Équipe d’organisation :

Georgiana I. BADEA, Professeur des universités HDR

Mirela BONCEA, Maître-assistante

Emina CĂPĂLNĂȘAN, Maître-assistante

Ioana-Mia IUGA, Maître-assistante

Ramona MALIȚA, Professeur des universités HDR

Silvia MADINCEA-PAȘCU, Maître de Conférences

Simona REGEP, Maître-assistante

Roxana ROGOBETE, Maître-Assistante

Dumitru TUCAN, Professeur des universités HDR

Bogdan ȚÂRA, Maître de Conférences

Luminița VLEJA, Maître de Conférences

Manuela ZĂNESCU, Docteur ès Lettres

ORGANISATEURS ET PARTENAIRES

Cette manifestation scientifique est organisée par la Faculté des Lettres, Histoire, Philosophie et Théologie de l’Université de l’Ouest de Timişoara par l’intermédiaire du Centre d’Études Romanes (CSRT), la Sociétés des Études classiques (SSC), l’Ambassade de l’Espagne, l’association Comitato Dante Alighieri de Timişoara, l’Institut Français de Roumanie - antenne Timişoara, la Bibliothèque Centrale Universitaire Eugen Todoran de Timişoara.