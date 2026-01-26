Élisabeth Gavoille & Ida Gilda Mastrorosa (dir.), Nature et société, de la Rome ancienne à la première modernité. Représentations, savoirs, hantises

Cet ouvrage collectif est issu en partie d’un colloque organisé en novembre 2021 à l'U. de Tours (laboratoire ICD, UR 6297). Après Enjeux environnementaux et souci de la nature (2023) et La villa et ses ressources naturelles (2024), il représente le 3e volume publié par le réseau de recherche franco-italien ERA (Ecologia Roma Antica), dont les travaux sont consacrés à la réflexivité environnementale dans la Rome antique et ses prolongements jusque dans la première modernité. Sur la période considérée, en “longue durée”, comment étaient pensées et représentées les interactions avec la nature, tout à la fois cadre d’existence et objet d’activités humaines, ordre cosmique et norme éthique, puissance de production et de destruction? Les treize études réunies ici en proposent divers témoignages à travers les littératures latine, néolatine et vernaculaire.

La première partie présente des visions idéales et des modèles inspirés par la nature: paysages de la Rome primitive à l’époque augustéenne, description du locus amoenus chez les poètes tardifs Reposianus et Tiberianus, images allégoriques dans les traités de poétique de Joachim Vadian, Marco Girolamo Vida ou Jules-César Scaliger. La deuxième porte sur l’exploitation rationnelle des ressources: “patrimonialisation” socioculturelle de l’eau au Ier siècle de l’Empire, éloge du travail agricole dans l’Hortulus du bénédictin Walahfrid Strabon, valorisation de l’agronomie dans l’activité éditoriale de la Renaissance. La troisième section s’intéresse aux dénonciations des dommages causés par la civilisation romaine, à propos de l’extinction de l’éléphant d’Afrique du Nord (Pline l’Ancien, Themistius), ou des violations infligées à la nature par l’avidité humaine et le goût du luxe (Sénèque, Lucain, saint Jérôme). La quatrième concerne la perception des catastrophes naturelles (incendies, éruptions volcaniques, inondations et épidémies, tremblements de terre), entre occasion politique de bienfaisance, interprétation religieuse d’un châtiment divin et explications savantes héritées de l’Antiquité.

Sommaire

– Élisabeth Gavoille & Ida Gilda Mastrorosa, Avant-propos: ‘Inter artes et naturam’

I. Nature idéalisée et modèles poétiques

– Marine Miquel (U. de Tours, ICD), Quand la nature (re)compose la Ville: les Romains du Ier s. a.C. face au “paysage originel”

– Giampiero Scafoglio (U. de Nice Côte d’Azur, CEPAM), Le ‘locus amoenus’ comme réinvention de la réalité: Reposianus et Tiberianus

– Virginie Leroux (École Pratique des Hautes Études, SAPRAT), Fonctions heuristiques de la nature dans les traités de poétique néo-latins

II. Exploitation rationnelle des ressources

– Ida Gilda Mastrorosa (U. de Florence, SAGAS), La patrimonialisation socio-culturelle des ressources hydriques au Ier siècle de l’Empire

– Francesco Salvestrini (U. de Florence, SAGAS), Travail agricole et culture monastique à l’époque carolingienne. Une relecture du Liber de cultura hortorum (Hortulus) de Walahfrid Strabon

– Susanna Gambino Longo (U. Lyon-3, IHRIM), L’agriculture et le système des savoirs au XVIe siècle

III. Visions critiques et craintes de transgression

– Gaetano Arena (U. de Catane), Cattura e sterminio dell’elefante nordafricano: ludi e luxuria nella Roma imperiale

– Élisabeth Gavoille (U. de Tours, ICD), La vie contre nature chez Sénèque

– Fabrice Galtier (U. Clermont Auvergne, CELIS), Univers asservi et nature outragée: un festin de roi dans la Pharsale de Lucain

– Aline Canellis (U. de Saint-Étienne, HiSoMA), Saint Jérôme naturaliste? Le chrétien face à la nature

IV. Perceptions et interprétations des catastrophes naturelles

– Alessia Terrinoni (U. de Florence, SAGAS), Ecologia e sostenibilità nell’antica Roma: la percezione degli incendi e la responsabilità ambientale

– Marco Cristini (U. de Florence, SAGAS), Catastrofi provvidenziali: uomo e natura nel sesto secolo

– Massimo Scandola (U. de Tours, ICD), Réception du savoir ancien dans les traités sur les tremblements de terre en Italie et en France entre XVIe et XVIIe siècles

Index locorum

Index rerum et nominum