L’impératif d’une littérature camerounaise : Dynamiques, institutions et nouvelles écritures - Mélanges offerts au Professeur Pierre Fandio

L’impératif d’une littérature camerounaise : Dynamiques, institutions et nouvelles écritures

Appel à contributions - Mélanges offerts au Professeur Pierre Fandio

Coordination : Ives S. Loukson & J. Ariane Ngabeu

Argumentaire

Dans un article intitulé « René Philombe, une institution littéraire en péril », Ambroise Kom fait observer que René Philombe aurait été le plus malheureux de tous les écrivains camerounais, bien qu’il reste celui qui s’est entièrement consacré à la construction d’une institution littéraire viable dans son pays (Kom 44). En effet, les réalisations importantes telles que la création de l’APEC (Association des poètes et écrivains camerounais), la mise en place de Semences Africaines (une maison d’édition) et sa décisive implication dans la création et la vitalité des revues littéraires dont Abbia et Cameroun littéraire font de René Philombe un pionnier majeur de la littérature camerounaise. Vingt-cinq ans après la disparition de René Philombe, il n’est sans doute pas fortuit de s’interroger sur l’héritage de sa contribution pionnière à la littérature camerounaise. C’est exactement l’idée qui anime le présent appel à contributions en vue d’un ouvrage collectif en hommage au Professeur Pierre Fandio dont l’importante contribution protéiforme permet de le situer dans la continuité du devancier que fut René Philombe.

Le Professeur Pierre Fandio est un critique littéraire exemplaire, tant par sa modestie personnelle que par sa rigueur scientifique que cache mal son abondante production intellectuelle. Sa fécondité intellectuelle le crédite d’une centaine d’articles le singularisant comme particulièrement porté par des domaines de spécialisation tels les sciences du langage, l’esthétique, l’institution ou encore les lieux incertains de la littérature camerounaise. Pour s’en convaincre, il ne serait peut-être pas vain de citer entre autres de ses articles « La langue française comme figuration des postures politiques dans la littérature camerounaise d’expression anglaise ? » (2024), « De l’insécurité et des représentations linguistiques comme poétique du rire dans le théâtre populaire camerounais » (2019), « La littérature camerounaise d’expression anglaise : heurs et malheurs d’un champ culturel en constitution » (2011), « Dynamique des langues et rénovation de la parole poétique au Cameroun: approche théorique et méthodologique d’un corpus de culture populaire » (2011), « Chanson populaire et identité postcoloniale : une lecture de Mimba wi de Lapiro de Mbanga Ndinga Man du Cameroun » (2009), « Écriture du destin et destin de l’écriture: regards croisés sur René Philombe et Mongo Beti » (2003). Au nombre des ouvrages par lui coordonnés ou publiés à titre personnel, on peut citer Prolégomènes à la réception de la littérature des écrivaines de la Francophonie africaine (2020), Écritures émergentes et nouvelles marges au Cameroun (2018), Representations and Perceptions in Cameroon Popular Culture: the Journey across the Mungo River (2013), Les Lieux incertains du champ littéraire camerounais. La postcolonie à partir de la marge (2012), Figures de l’histoire et imaginaire au Cameroun (2007), La littérature camerounaise dans le champ social. Grandeurs, misères et défis (2007), Amadou Koné. L’écriture ivoirienne entre narration et traditions (2009).

Un peu comme pour suggérer le caractère évanescent de la frontière entre la critique et la création littéraires, le Professeur Pierre Fandio signe en 2019 La Promesse de Malingo, son premier roman. Paru aux Éditions CLE à Yaoundé, ce bildungsroman raconte la vie de Malingo, jeune fille née à Mbalmayo. Après de multiples épreuves existentielles qui encadrent aussi bien sa croissance que sa maturité - personnification du triste sort de la jeunesse camerounaise -, elle rentre au Cameroun en provenance de Dubaï après y avoir terminé son contrat de travail. À Great Soppo, entre la nouvelle librairie « Semences Africaines » et la « Kwame Nkrumah Library », elle tient « La Joie de Lire », le premier kiosque à journaux de la ville situé en face du « Centre culturel camerounais » (Fandio 267).

À examiner attentivement l’immense contribution intellectuelle du Professeur Pierre Fandio, il est évident que celle-ci s’éloigne très difficilement sinon de la littérature camerounaise, du moins des réalités de ce pays. Dès lors, il ne serait pas excessif de poser comme hypothèse de travail, au sujet de la production intellectuelle du Professeur Pierre Fandio que la présente étude se propose de cerner en relation avec René Philombe, qu’elle s’articule essentiellement autour de la littérature camerounaise. Aussi, faut-il bien préciser que contrairement à René Philombe qui a aussi souvent milité pour la littérature camerounaise à travers des revues littéraires, ou la création de l’APEC, la contribution du Professeur Pierre Fandio le dévoile plutôt comme quelqu’un davantage préoccupé à comprendre et à faire comprendre cette littérature. Critique littéraire de son état, le Professeur Pierre Fandio s’attèle davantage à produire un discours éclairé sur la littérature camerounaise.

Le projet d’ouvrage présenté ici vise un triple objectif :

1- Tirer avantage du prétexte de l’hommage académique au Professeur Pierre Fandio pour proposer un état des lieux de la littérature camerounaise sous ses diverses facettes. En l’occurrence, les conditions de création, de production, de diffusion etc., le contraste publication locale versus publications extérieures, publications en langues nationales, publications multilingues, mais aussi en d’autres langues étrangères à l’instar de l’espagnol, l’allemand, le chinois, etc.

2- Explorer l’actualité des grandeurs et misères de cette littérature en rapport avec la contribution du Professeur Pierre Fandio sur cette énigme ;

3- Mettre en évidence dans quelle mesure la production intellectuelle du Professeur Pierre Fandio sur la littérature camerounaise est informée par la contribution pionnière de René Philombe.

Axes thématiques et orientations

Les contributions pourraient explorer les axes de recherches suivants, la liste n’étant pas exhaustive :

Axe 1 : Grandeurs et misères de la littérature camerounaise

Il s’agit de proposer un regard critique sur la littérature camerounaise du point de vue de sa production ou de sa réception. Ici, l’exploration de l’état des lieux sur la littérature camerounaise pourrait emprunter de préférence une perspective institutionnelle sans en négliger sinon les dérives, du moins l’apport des nouveaux médias, et plus globalement du numérique.

Axe 2 : Littérature camerounaise émergente

Il s’agit de proposer un regard critique d’un point de vue général ou spécifique sur la littérature camerounaise en voie de s’assurer ses propres marques. Ici, l’exploration de l’état des lieux sur la littérature camerounaise pourrait emprunter de préférence une perspective diachronique. Elle pourrait également étudier les formes de littérature consécutives à l’avènement du Web.

Axe 3 : Langues, écriture et imaginaires dans la littérature camerounaise

Cet axe invite à interroger la place centrale de la langue dans la littérature camerounaise, à la fois comme enjeu structurel et comme matière de l’écriture. Les contributions pourront analyser la diversité linguistique en tant que richesse, contrainte ou espace de tension pour la création littéraire. Elles pourront également explorer la manière dont les choix linguistiques des écrivains façonnent les styles, les voix narratives, les imaginaires et les modalités de réception des œuvres, notamment dans les écritures contemporaines et numériques.

Axe 4 : Littérature camerounaise et tentatives d’institutionnalisation endogène

Que ce soit les initiatives de consécration endogènes de la littérature camerounaise telles que celle des Grands Prix des Associations Littéraires (GPAL), du prix NNANGA KON, de La Cene littéraire ou de bien d’autres, les contributions rendront compte de leur apport à la vitalité de la littérature camerounaise. Les études pourront se consacrer à faire le point sur la consécration aussi bien « endogène » (locale/nationale) qu’« exogène » (extérieure), ou à analyser les rapports entre littérature et médias/nouveaux médias, entre la littérature et les autres arts.

Axe 5 : Création et critique : autour de La Promesse de Malingo

Il s’agit ici de proposer des regards critiques et pluridisciplinaires sur le premier roman publié par le Professeur Pierre Fandio.

Axe 6 : Comparatisme et champ littéraire camerounais

L’importante contribution du Professeur Pierre Fandio en rapport à d’autres littératures d’Afrique (Amadou Koné) ou en rapport à la chanson (André-Marie Talla, Donny Elwood, Keng Godefroy, Cyril Effala, Koppo, Lapiro de Mbanga) ne manquerait pas de délivrer d’autres postures de l’engagement du critique littéraire en faveur de la littérature camerounaise.

Axe 7 : Témoignages sur l’homme et/ou sur son engagement pour la culture

Les témoignages voudront bien particulièrement s’appesantir sur l’influence réelle ou supposée de René Philombe dans l’engagement intellectuel de Pierre Fandio. Les témoignages pourraient par exemple mettre en évidence les modalités d’insertion du travail de critique littéraire par le Professeur Pierre Fandio sur les traces laissées par René Philombe.

Calendrier

Date limite d’envoi des propositions d’articles : 15 mai 2026

Date de réponse aux contributeurs : 16 juin 2026

Date de soumission des textes définitifs : 17 octobre 2026

Protocole de rédaction

1. Présentation générale

• Police : Times New Roman, taille 12

• Interligne : double

• Marges : 2,5 cm de chaque côté

• Alignement : justifié

• Numérotation des pages : en bas et à droite

• Langue : Français ou Anglais

• Longueur : environ 6 000 à 8 000 mots, bibliographie comprise

2. Structure du travail

2.1. Titre

• Centré

• Clair, précis et informatif

• Ni en gras, ni en italique

2.2. Informations sur l’auteur

• Prénom Nom

• Classe / université / institution

2.3. Résumé / Abstract

• 150 à 200 mots

• En Français et en Anglais

• Ajouter 4 à 6 mots-clés / keywords

3. Citations dans le texte

Les références sont indiquées entre parenthèses, directement après la citation ou l’idée reformulée.

3.1. Livre écrit par un auteur

(Nom de l’auteur page)

Exemple : (Olsen 25)

3.2. Livre écrit par deux auteurs

(Nom du premier auteur et Nom du deuxième auteur page)

Exemple : (Fandio et Tsoualla 45)

3.3. Livre écrit par trois auteurs ou plus

(Nom du premier auteur et al. page)

Exemple : (Anchimbe et al. 72)

3.4. Article académique

(Nom de l’auteur page)

Exemple : (Latartara 97-98)

3.5. Site web

(Nom de l’auteur) ou ("Titre de la page") si l’auteur n’est pas indiqué

Exemple : (Andaya)

Règles de citation directe

• Plus de trois lignes : citation en retrait à gauche, sans guillemets, avec un espace avant et après.

• Moins de trois lignes : citation intégrée au texte, entre guillemets.

• En cours de phrase, la citation commence par une minuscule.

4. Bibliographie (Works Cited)

La bibliographie regroupe toutes les sources citées dans le texte.

Elle figure en fin d’article.

5. Formats bibliographiques à respecter

5.1. Livre écrit par un auteur

Nom, Prénom. Titre du livre. Éditeur, Année.

Exemple : Agamben, Giorgio. La Communauté qui vient. Théorie de la singularité quelconque. Seuil, 1990.

5.2. Livre écrit par deux auteurs

Nom, Prénom du premier auteur, et Prénom Nom du deuxième auteur. Titre du livre. Éditeur, Année.

Exemple : Echu, George, et Augustin Simo Bobda. Language Policy in Africa. Routledge, 2013.

5.3. Livre écrit par trois auteurs ou plus

Nom, Prénom du premier auteur, et al. Titre du livre. Éditeur, Année.

Exemple : Anchimbe, Eric A., et al. Postcolonial Linguistics. De Gruyter, 2016.

5.4. Livre dirigé (ouvrage collectif)

Nom, Prénom, dir. Titre du livre. Éditeur, Année.

Ou Nom, Prénom du premier éditeur, et Prénom Nom du second éditeur, dir.

Exemples :

• Kom, Ambroise, dir. Fabien Eboussi Boulaga la philosophie du Muntu. Karthala, 2009.

• Ashcroft, Bill, et al., dir. The Post-Colonial Studies Reader. Routledge, 2006.

5.5. Chapitre dans un ouvrage collectif

Nom, Prénom. "Titre du chapitre." Titre du livre, dirigé par Prénom Nom, Éditeur, Année, pages.

Exemple : Fanon, Frantz. "Racisme et culture." Pour la révolution africaine, dirigé par François Maspero, Maspero, 1964, pp. 35-47.

5.6. Livre numérique

Nom, Prénom. Titre du livre. Éditeur, Année. Base de données, lien.

Exemple : McClean, Shilo T. Digital Storytelling: The Narrative Power of Visual Effects in Film. MIT Press, 2007. eBook Comprehensive Academic Collection (EBSCOhost).

5.7. Article de revue

Nom, Prénom. "Titre de l’article." Titre de la revue, volume, numéro, année, pages, lien ou DOI.

Exemple : Latartara, John. "The Timbre of Thai Classical Singing." Asian Music, vol. 43, no. 2, 2012, pp. 88-114.

5.8. Site web

Nom, Prénom. "Titre de la page." Nom du site, année, lien.

Exemple : Andaya, Barbara. "Introduction to Southeast Asia." Asia Society, 2017, asiasociety.org/education/introduction-southeast-asia.

Sans auteur : commencer par le titre de la page.

6. Règles essentielles à retenir

• Titres de livres et revues → italique

• Titres d’articles et pages web → guillemets

• Toute source citée dans le texte doit apparaître dans la bibliographie

• Le plagiat est strictement interdit.

Les propositions d’articles (en Anglais ou en Français) sont à envoyer conjointement aux adresses électroniques suivantes :

loukson81@gmail.com

ariane.ngabeu@howard.edu

Comité scientifique

Adama Samaké, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire

Alain-Cyr Pangop Kameni, Université de Dschang, Cameroun

Alexie Tcheuyap, University of Waterloo, Canada

Alpha Ousmane Barry, Université Bordeaux Montaigne, France

Andrée Chauvin-Vileno, Université de Bourgogne Franche-Comté Besançon, France

Blaise Tsoualla, Université de Buea, Cameroun

Clément Akassi, Howard University, USA

Flora Amabiamina, Université de Douala, Cameroun

Hervé Tchumkam, Southern Methodist University, USA

Jean-Benoît Tsofack, Université de Dschang, Cameroun

Jean-Blaise Samou, Saint Mary’s University, Canada

Joseph Ndinda, Université de Douala, Cameroun

Rémi Armand Tchokothe, Universität Wien, Autriche

Robert Fotsing Mangoua, Université de Dschang, Cameroun

Yves-Abel Feze, Université de Dschang, Cameroun

Comité de lecture

Amina Saidou, James Madison University, USA

Charelle Dongmo, Université de Dschang, Cameroun

Isaac Joslin, Arizona State University, USA

Ismaila Arouna, Université de Buea, Cameroun

Jordan Coty Eloundou Ndongo, Princeton University, USA

Marie-Yvonne Mokam, Denison University, USA

Roger Fopa Kuete, Université de Maroua, Cameroun

Sandrine Tonfack, Université de Buea, Cameroun

Stéphanie Tsakeu, Appalachian State University, USA