Herbert Marcuse. Les conférences à Vincennes (éd. Cristina Parapar)

Ce volume réunit, pour la première fois en français, les sept conférences que Herbert Marcuse prononça à l’Université expérimentale de Vincennes au printemps 1974. À la croisée de la rigueur philosophique et de la pédagogie militante, l’auteur de L’Homme unidimensionnel y expose les dynamiques internes du capitalisme dans la société industriellement avancée qui pourraient, en même temps, le conduire à son autodestruction. Pour la première fois dans l’histoire, suggère Marcuse à Vincennes, ce n’est ni la misère ni la pauvreté qui mettraient le feu aux poudres du changement, mais bien l’opulence, l’excès, le gaspillage, l’exubérance.

Table de matières

Introduction. Cristina Parapar

Préface. Arno Münster

Les conférences à Vincennes. Herbert Marcuse

La révolution impossible ? En guise d’hommage à Herbert Marcuse. Gérard Raulet

Postface. Douglas Kellner

Detlev Claussen. En conversation avec Peter-Erwin Jansen