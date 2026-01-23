La SERG - Société d'Etudes Robbe-Grilletiennes lance un appel à contribution pour des articles destinés à paraître dans les Cahiers Robbe-Grillet (https://www.iulm.it/speciali/serg/Cahiers+Robbe-Grillet/) au cours de l'année 2026. Les articles doivent porter sur les oeuvres romanesques, autobiographiques, cinématographiques de Robbe-Grillet, ainsi que sur ses réflexions théoriques. Chaque article sera soumis à une lecture en double aveugle. La date limite pour la présentation est le 30 octobre 2026. Dans le site internet de la SERG on trouvera les modalités relatives à la soumission des articles: https://www.iulm.it/speciali/serg/Contacts/