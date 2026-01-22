Kathleen Gyssels, Christa Stevens (dir.), Chantiers Régine Robin. Interprétations de l'auteure à l'oeuvre

Régine Robin (1939-2021) fut une intellectuelle hors norme. Historienne et sociologue, philosophe et romancière, linguiste et traductrice du yiddish, elle est l'anthropologue des non-lieux. Sans cesse, elle explora d'horizons divers, arpentant des territoires novateurs. Riche de ses exils, des « pays de la mort » jusqu’au Québec et New York, Robin creusa des pistes dans ses ruines personnelles, posant les fondations d’une nouvelle écriture de la Shoah, sans jamais céder à L’Immense Fatigue des pierres.

Son œuvre protéiforme, chantier à vif resté inachevé, est traversée de problématiques identitaires, à la lisière de la déconstruction et en dialogue avec les arts et pratiques mémorielles. Précurseure aussi de l'ère digitale, son "work in progress" est source d'inspiration pour ses contemporains.

Régine Robin (1939-2021) was an extraordinary intellectual. A historian and sociologist, philosopher and novelist, linguist and translator of Yiddish, she was the anthropologist of non-places. Continuously, she explored diverse horizons, navigating innovative territories. Enriched by her exiles, from the "lands of death" to Quebec and New York, Robin delved into paths within her personal ruins, laying the foundations for a new writing of the Shoah, without ever yielding to L’Immense Fatigue des pierres.

. Her multifaceted work, an unfinished raw project, is imbued with identity issues, on the edge of deconstruction, and in dialogue with the arts and memory practices. A forerunner of the digital age, her "work in progress" continues to inspire her contemporaries.

