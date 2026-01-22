Querelles. Penser par la dispute, au Moyen Âge et aujourd’hui

Sous la direction d'Emma Coutier, Cassandre Crespin, Louise Gay, Thibault Jouis et Nicolas Mazel

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 703, série « Civilisation médiévale », n° 69, 2026.

Cet ouvrage interroge le rôle des querelles dans la fabrique de la pensée. Il s’agit de considérer la querelle en diachronie, comme objet d’analyse des études médiévales, et comme outil de la médiévistique, c’est-à-dire l’un des modes de construction de la recherche.

Existe également en version reliée - EAN 9782406199120 - au prix de 69 EUR.