Michel Duchesneau et Federico Lazzaro (dir.), Presse et musique en France (1890-1940). Lieux, modalités, interactions

Cet ouvrage a pour sujet les discours sur la musique et les modalités de leur constitution dans la presse française et plus particulièrement parisienne entre 1890 et 1940. Période d’effervescence exceptionnelle de la presse en général, c’est au cours de ces 50 ans que s’édifie un formidable complexe médiatique au sein duquel les discours sur la musique occupent un espace important et diversifié. Les études réunies dans cet ouvrage offrent un parcours à travers les lieux où se déploient ces discours (qui ne se limitent pas à la presse spécialisée), leurs principales modalités (qui ne se limitent pas à la critique) et les interactions suscitées par ces prises de parole sur la musique. Ces dernières concernent autant la pratique (amateur ou professionnelle) de la musique, que ses institutions, ses publics, son histoire, ses liens avec les sciences humaines et son rôle dans la société.