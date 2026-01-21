Coline Métrailler, Les réseaux de personnages: nouveaux outils d'analyse. Narrations interactives, jeux vidéo et adaptations

Les réseaux de personnages sont couramment utilisés dans les études littéraires depuis le début du siècle pour cartographier les interactions entre les protagonistes d’un récit. Mais comment les adapter à des œuvres non linéaires, interactives ou cross-médiatiques ? Cet ouvrage relève le défi en proposant des outils innovants pour explorer la fiction à l’ère de ces nouvelles formes de narration.

Après avoir posé les bases narratives, mathématiques et informatiques de sa réflexion, l’autrice met en pratique les outils qu’elle a conçus à travers des études de cas concrètes. Le modèle du flux narratif permet une analyse novatrice de l’évolution des relations entre les personnages dans les jeux vidéo, et la comparaison de réseaux ouvre la voie à une lecture transversale des adaptations littéraires au cinéma.

Au cœur des humanités numériques, cet ouvrage allie clarté théorique et précision méthodologique. Il constitue un guide essentiel pour accompagner l’évolution de la recherche en sciences humaines.

Ouvrage proposé au téléchargement en OpenAccess sur le site de l'éditeur…

Sommaire

Première partie. Introduction et bases théoriques

1 Introduction – 2 Bases narratives – 3 Bases mathématiques – 4 Bases informatiques

Deuxième partie. Narrations plurielles et interactives

5 Approche théorique – 6 Étude de cas : Life is Strange

Troisième partie. Oeuvres plurielles et comparaisons

7 Approche théorique – 8 Étude de cas : comparaison d’adaptations

Conclusion et ouverture

9 Continuer l’exploration

Annexes

A Flair ou spaCy? – B Charnetto

Sources