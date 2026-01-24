L'intimité des publics
Une livraison de la revue Théorème datant de 2020 est rendue accessible en ligne sur OpenEdition pour nous permettre d'entrer "Dans l'intimité des publics", sous la houlette de Delphine Chedaleux, Myriam Juan et Thomas Pillard. Quoi de plus personnel, et en même temps inséparable de dynamiques collectives et sociales, que le choix de visionner un film en salle, l’envie de partager une expérience audiovisuelle et le fait d’en cultiver le souvenir, ou encore l’acte banal et routinier consistant à jouer chez soi à un jeu vidéo ? À partir de ce constat paradoxal, le volume entend explorer les usages et les appropriations intimes des images animées autour d’une variété d’études de cas, du cinéma muet jusqu’aux médias numériques sans oublier le rapport si particulier tissé avec le petit écran.
Rappelons passage les deux sommaires de Fabula-LhT et Acta fabula qui invitaient naguère à "Débattre d'une fiction", à l'initiative de Marc Escola, François Lavocat et Aurélien Maignant, lequel a récemment fait paraître un essai sur L’expérience spectatrice. Penser les effets politiques du théâtre contemporain (P.U. Rennes), également accessible en ligne
(Illustr. : Messe de minuit télévisée, Paris, 1948)