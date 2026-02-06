Droit et création littéraire

Le magazine Books est à l'initiatibe d'une liste de lectures publique sur les procès littéraire, accueillie par Cairn : passant en revue différents procès littéraires, elle invite à interroger les lignes de tension entre liberté de création et protection de la vie privée, entre liberté d’expression et respect des valeurs qui sous-tendent l’ordre social. L’écrivain est-il un justiciable comme un autre ? On y trouvera notamment les réflexions du juriste Arnaud Montas sur "Le juge et la liberté de création artistique" ; une mise au point sur les relations entre biographie et fiction : "La création littéraire au risque des droits de la personne", par Nathalie Mallet-Poujol ; une interrogation socio-historique de Gisèle Sapiro sur la "Responsabilité légale et responsabilité morale de l’écrivain", parmi une vingtaine d'articles de référence sur les relations entre droit et littérature, efficacement réunis sur la même page.