Jean-Paul Richter, L'Âge ingrat. Une biographie (1825). Flegeljahre, eine biographie. Traduction par Félix Bernadac. Restitution par Jean-Paul Desprat

Jean-Paul Richter (1763-1825) a marqué fortement de son empreinte le romantisme allemand. En 2025, en Allemagne, il continue d’être appelé Jean-Paul, tout comme les Français, jusqu’au milieu du XIXe siècle, disaient familièrement Jean-Jacques, en évoquant Rousseau. Ses poèmes ont impressionné des générations d’artistes, Robert Schumann lui a pris ses Papillons et Gustav Malher son poème Titan. Ses romans oniriques, teintés de merveilleux et parfois « d’un style à la hardiesse bizarre » ainsi que le dit Mme de Staël, continuent d’être lus et étudiés en Allemagne. Flegeljahre, réédité récemment en livre de poche outre-Rhin et traduit en anglais en 1845 sous le titre de Walt and Vult, n’a jusqu’ici jamais été publié en français. Les éditions allemandes postérieures à 1860 ont ajouté en sous-titre « une biographie » pour souligner que le roman emprunte beaucoup d’éléments à la propre vie de Jean-Paul. Il se dépeint dans le personnage de Walt et Vult, le flutiste qui revient d’une longue absence et qui paraît sortir d’un songe, évoque le frère dont le suicide tout du long de sa vie a tourmenté Jean-Paul.

Ce texte – ainsi que toute l’oeuvre de Jean-Paul –, a été traduit par le colonel Félix Bernadac, (1828-1904) qui, issu d’une famille d’armateurs marseillais, après avoir accompli ses humanités à Fribourg, devait participer à la Guerre de Crimée puis enseigner à l’École de Guerre. Épris de culture germanique, il était aussi un remarquable aquarelliste et pianiste. Jean-Paul Desprat qui a repris et mis au point le manuscrit de cette traduction est l’auteur de biographies historiques : Mirabeau, Madame de Maintenon, le cardinal de Bernis ; Henri IV, les Bâtards d’Henri IV ; ainsi que de romans historiques.

Extrait de l'introduction

Table des matières

