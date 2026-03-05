Servane Dècle, Milo Rau, Le Procès Pelicot. Oratorio en 40 fragments

« La honte doit changer de camp. » Par ces mots comme par sa décision de rendre son procès public, Gisèle Pelicot est devenue un symbole de la lutte contre les violences sexuelles. Prolongeant son geste au théâtre, l’oratorio de Servane Dècle et Milo Rau propose une traversée documentaire au cœur de la banalité du viol et de son traitement judiciaire. Scènes d’interrogatoire, plaidoiries, extraits du dossier, commentaires et entretiens : 40 fragments pour tenter de comprendre ce que ce procès historique dit de nous.

