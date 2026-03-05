Éric Chevillard, Jaune soleil
Publié le par Marc Escola
C’était il y a longtemps, au Moyen Âge peut-être ou dans l’enfance, Philéon aimait Godelive, une fille avec le cou très fin et des cheveux jaune soleil. Clodomir aussi était épris d’elle, allait-il falloir se battre ? Aujourd’hui, on se demande surtout ce que monsieur Ristretto, vieil écrivain qui observe le monde avec perplexité depuis la terrasse du café Les Grands Ducs, on se demande bien ce qu’il fait là, au milieu de ces souvenirs.
Avec Jaune Soleil, Éric Chevillard dialogue pour la seconde fois avec la littérature médiévale dont il s’était inspiré pour écrire Ronce-Rose en 2017 (coll. «double», 2019).