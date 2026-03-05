Mary Wollstonecraft, Défense des droits de la femme

Édition et traduction : Douglas Hoare, Héloïse Salelles

« Fortifiez et élevez l’esprit des femmes, et vous mettrez fin à leur obéissance aveugle.

Il est temps d’opérer une révolution dans les mœurs féminines – temps de rendre aux femmes leur dignité perdue et de faire qu’elles travaillent, en tant que membres de l’espèce humaine, à réformer le monde en se réformant elles-mêmes. »



Publié en 1792, ce texte incendiaire dynamite l’ordre social établi. Royauté, esclavage, propriété, mariage – qualifié de « prostitution légale » –, rien n’échappe à la critique implacable de Mary Wollstonecraft. Inspirée par la pensée des Lumières, cette contemporaine d’Olympe de Gouges dénonce les mythes qui maintiennent les femmes dans l’ignorance et la soumission et affirme avec force que la raison n’a pas de sexe.