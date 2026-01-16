Camille de Toledo, L'internationale des rivières

Des entités naturelles s’arrachent petit à petit au monde des « objets » pour devenir des « sujets ». Nous sommes en 2030, des rivières, des lacs, des espèces végétales, animales, des phénomènes biophysiques comme les vagues, jusqu’à la Terre dans son entier, sont devenus des « personnes » dotées de « visages » et de « voix » pour exprimer leurs besoins, leurs valeurs, leurs perspectives autres qu’humaines.

Dans ce « récit de l’avenir », Camille de Toledo imagine les suites de ce qu’il a nommé le « soulèvement légal terrestre ». Comment une rivière, nommée L, avec l’aide de ses avocats, va pousser plus loin ce mouvement pour les droits de la nature. Après les premiers grands bouleversements, qui ont permis à des fleuves comme l’Atrato en Colombie ou la Whanganui en Nouvelle-Zélande d’être reconnus comme des entités vivantes, dotées de droits, les avocats de L déposent une requête surprenante devant le tribunal. Ils demandent la reconnaissance du « corps travailleur » de la rivière.

Cette discrète requête va déclencher des controverses, bousculer les plis de nos sociétés, et faire basculer les droits de la nature vers un droit social des entités naturelles exploitées. L, en s’affirmant comme un corps travailleur en lutte pour de meilleures conditions d’emploi, un droit de grève, et des contreparties sur les usages humains qui lui sont imposés, va produire une bifurcation de l’ensemble du système économique. C’est la naissance d’une économie politique terrestre qui nous est ici racontée.

