Maxime Pierre, Marie Saint Martin, Corinthe et ses ailleurs. Voyages de Médée au théâtre, d'Euripide au contemporain

Médée, encore. Le mythe, qui a pu servir de caution à des discours essentialistes sur les ruses d’une figure de magicienne maléfique définie comme l’étrangère venue d’Orient, fait l’objet de relectures multiples où l’imaginaire de l’altérité se trouve déployé sous de nouvelles catégories : c’est la permanence politique de cette figure, perméable aux reconfigurations successives, qui se trouve mise en question depuis l’âge classique jusqu’à nos jours où elle est interrogée à nouveau à la lumière du féminisme et des approches postcoloniales (Dea Loher, Christa Wolf, Werewere-Linking, Miyagi Satoshi, Ninagawa Yukio, etc.).

Sommaire en ligne via OpenEdition…

Maxime Pierre et Marie Saint Martin

Introduction : de qui Médée est-elle l’autre ?

Claire Canto-Roger

L’exil ou la fuite : vers une réévaluation de la fuga dans la Médée de Sénèque

Laurence Sieuzac

Réécrire la Médée de Sénèque aux siècles classiques : figer l’archétype par la parodie ?

Cassandre Martigny

« Ton nom est Médée. Ça signifie quelque chose » : dialogue avec la tradition d’interprétation du personnage dans Manhattan Medea de Dea Loher

Zoé Schweitzer

Corinthe/Manhattan aller-et-retour. Écrire, interpréter, représenter Médée

Marie Saint Martin

Les corps spectaculaires de Médée face au chœur des Corinthiennes : troubler les assignations de genre, de la Colchide au Kérala en passant par Tôkyô

Maxime Pierre

L’Orient désorienté : la troupe Sangaku et la création de la Médée de Sénèque sous forme de nō en langue française

Véronique Essaka-De Kerpel

L’Envol, adaptation de Médée ou figuration et reconfiguration de la représentation de l’étrangère à travers quelques réécritures contemporaines en langue française

Karen Twidle et Marie Saint Martin

Déterritorialiser Médée : Medeamorfosis, une Médée en IndeRésumés