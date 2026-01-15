Littératures de l'imaginaire et théories de la fiction. Séminaire A2U (Univ. Paris Cité)

Programme 2025-2026 :

(les séances peuvent aussi être suivies en ligne : https://univ-artois-fr.zoom.us/j/95936252479?pwd=Ye0vLeDg1tVBMy29mRH92ECVmvLhtW.1)

7 octobre, 17h-18h30 (Paris Cité – Bâtiment Olympe de Gouges, salle 830) :

Nathalie Saudo-Welby “Strange Cases of Familiarity in Late-Victorian Romances of Adventure"

13 novembre, 17h-18h30 (Paris Cité – Bâtiment Olympe de Gouges, salle 340) :

Simon Bréan "Quels apports de l'étude de la science-fiction à la théorie de la fiction?"

22 janvier, 17h-18h30 : Maiwenn-Iman Le Garff (Paris Cité – Halle aux Farines, salle 122C) “Créer, revitaliser, perpétuer le monde :

Ursula K. Le Guin, du mythe prélittéraire aux littératures de l’imaginaire.”

17 mars, 17h-18h30 (Paris Cité – Bâtiment Olympe de Gouges, salle 830) :

Amelha Timoner « Dispositif métaleptique et trompe-l'œil chez Jasper Fforde ».