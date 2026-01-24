Dirigée par Roger-Yves Roche aux Presses Universitaires de Lyon, la collection "Autofictions, etc." se propose depuis une quinzaine d'années de "montrer la diversité et la vivacité d’un genre qui n’en est pas vraiment un", en accueillant études de fond et réflexions de traverse, vies textuelles et destins dessinés, et en redonnant chance à des coups d’essai qui furent parfois des coups de maître, romans épuisés inépuisables, entretiens introuvables retrouvés, etc. Elle compte aujourd'hui une vingtaine de titres pour beaucoup directement accessibles en ligne via OpenEdition, pour certains déjà salués sur Fabula. Sous le titre La Bascule et signé par Gilles Castagnès, le dernier volume paru fait l'Histoire d'un manuscrit inconnu d'Alfred de Musset. Que se passe-t-il dans la tête d'un professeur d'université, chercheur en littérature, lorsqu'il découvre par hasard un manuscrit inconnu d'un écrivain auquel il a consacré tous ses travaux, en l'occurrence une nouvelle d'Alfred de Musset ? C'est le point de départ d'une étonnante aventure qui opère une bascule permanente entre le Paris contemporain et celui de la fin de la Restauration, entre fiction et réalité. Car dans ce livre, qui dévoile peu à peu la nouvelle de Musset dans son intégralité, le narrateur prend jalousement possession de sa découverte... à moins que ce ne soit le contraire.

Illustr. : Dessin représentant le “fieux” présentant ses hommages à Caroline Jaubert, sa “très petite marraine”, au bas d’une lettre autographe de Musset (11 août 1835).