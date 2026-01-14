Sophie Tolstoï, À qui la faute ? Réponse à Léon Tolstoï, La Sonate à Kreutzer

Récit d’une tragédie conjugale, Sonate à Kreutzer, de Léon Tolstoï, fut, dès sa parution en 1891, un objet de polémique. Sophie Tolstoï, sa femme et plus fidèle lectrice, y voit une attaque personnelle, justifiée par leurs relations tumultueuses. Elle décide de répondre à ce violent réquisitoire contre l’amour charnel en écrivant À qui la faute, roman d’une femme. Elle oppose à la bestialité masculine les aspirations plus spirituelles de la femme à travers le personnage d’Anna, épouse tourmentée, déçue de son mariage avec le prince Prozorski et troublée par sa rencontre avec Bekhmetiev.