Cinéma, spoliations, restitutions (Nanterre & Paris)

Colloque international "Cinéma, spoliations, restitutions", Université Paris Nanterre

Ce colloque s’intéresse aux spoliations du cinéma et à la représentation des spoliations et des restitutions au cinéma, dans le contexte de 1933-1945 ainsi que dans les situations coloniales et post-coloniales. Fondamentalement pluridisciplinaire, ponctué de projections de films, il réunit des chercheurs en histoire, histoire du cinéma et histoire de l’art, anthropologie, sciences politiques, droit, chercheurs de provenance, travaillant sur des aires culturelles variées.

Il explore d’abord les spoliations du patrimoine cinématographique entre 1933 et 1945, phénomène largement méconnu. Les communications révèlent la complexité de ces saisies : spoliation des œuvres, des matériels, des cinéastes, des laboratoires ou des lieux de projection. Les interventions permetteront de comprendre les mécanismes précis de cette politique méthodiquement élaborée : ses ramifications régionales, le rôle des institutions impliquées et des acteurs clés, ainsi que les œuvres et les réalisateurs spoliés.

Le deuxième volet de ce colloque porte sur la représentation des spoliations et des pillages de biens culturels au cinéma. La multiplication ces dernières années des fictions, des documentaires et des créations contemporaines consacrés aux translocations patrimoniales forcées esquisse une typologie de films spécifique. Les communications mettent au jour les sources, les moyens et objectifs que se fixent les films pour interroger la façon dont le cinéma est utilisé comme un outil de reconstitution historique, de recontextualisation, mais aussi de critique ou de persuasion.

Le cinéma constitue aujourd’hui l’un des acteurs fondamentaux des débats sur les translocations et les rapatriations de biens culturels. Il assimile et livre à la fois une matière idoine pour la création et une réflexion sur la nature de l’héritage patrimonial en lien avec les problématiques sociétales et internationales actuelles les plus vives. Puisque le cinéma est créateur de pensée, d’images et d’imaginaires, que nous dit-il de la circulation des biens culturels ? Quels nouveaux récits élabore-t-il, et que peut-il dans le travail mémoriel, identitaire et l’élaboration de nouveaux modes relationnels ? C’est à l’ensemble de ces questions, et à d’autres ouvertes par un corpus filmique polymorphe, que le colloque convie.

Programme et livret détaillé téléchargeables ici : https://rechercheprovenances.fr/actualites-2/

JEUDI 5 FEVRIER Jeu de Paume, auditorium

9.45-10.00 Introduction

Barbara Le Maître, Maureen Murphy, Natacha Pernac, Université Paris Nanterre

10.00-10.25 Conférence d’ouverture

Les vies cinématographiques des patrimoines spoliés : des butins aux écrans

Bénédicte Savoy, Technische Universität, Berlin

La spoliation du cinéma

Modération : Christophe Gauthier, École nationale des chartes

10.30-10.55 Mademoiselle Docteur : de la spoliation à la restitution.

Eric Le Roy, expert-conseiller en patrimoines cinématographiques et photographiques

10.55-11.20 Un cas complexe de recherche de provenance : Les saisies de films américains par l’armée allemande en France (1940-1944)

Célia de Saint Riquier, Ecole nationale des chartes, Centre Jean Mabillon

11.20-11.45 Les films de Jean Benoit-Lévy dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale

Suzanne Langlois, Université York, Toronto (Canada)

11.45-12.00 Discussion

Séance 1 Pellicules restituées

13.15-13.45 Projections

Maurice de Canonge, Grisou, France, 1938, générique, 3 min.

Jean Benoît-Lévy, Histoire d’une commande, France, 1930, 11 min.

Franciszka et Stefan Themerson, L’Aventure du Bon Citoyen, Pologne, 1937, 12 min.

13.45-14.15 Table-ronde autour des films projetés

Klaudia Podsiadlo, Eric Le Roy, Ellen Schafer

Les spoliations 1933-1945 à l’écran

Modération : Hélène Ivanoff, Centre Georg Simmel (UMR 8131-CNRS)/EHESS

14.30-14.55 La Spoliation des biens juifs dans le cinéma polonais (1945-1967)

Ania Szczepanska, Université Paris 1 (laboratoire HiCSA)

14.55-15.20 Les représentations des spoliations et de la récupération, entre images d’actualité et de propagande et images recrées :

The Train de J. Frankenheimer (1964) et Monuments Men de George Clooney (2014).

Didier Schulmann, Musée national d'art moderne- Centre Pompidou

En discussion avec Natacha Pernac

15.20-15.45 From Screen to Statute : The Role of Cinema in Shaping Nazi-Looted Art Restitution Policy

Livia Solaro, Maastricht University (Pays-Bas)

15.45-16.00 Discussion

Séance 2 Le Jeu de Paume : fictions, circulations

16.15-16.45 Digital Raubkunst (Rose) : présentation de la création en ligne pour le Jeu de Paume

https://jeudepaume.org/evenement/digital-raubkunst-rose/

Aurélien Bambagioni, artiste

16.45-19.15 : Projection

John Frankenheimer, Le Train, États-Unis, France, 1964, 133 min.

VENDREDI 6 FEVRIER INHA, auditorium Jacqueline Lichtenstein

Arts et prédations

Modération : Yaëlle Biro, Institut national d’histoire de l’art.

9.30-9.55 Forgeries at the cabaret!: Authenticity and the Anti-modernism of Hans Zerlett’s Venus vor Gericht (1941)

Alexandra Germer, Princeton University (USA)

9.55-10.20 La mise en scène de la spoliation dans le cinéma des années soixante et soixante-dix :

Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse (Vincente Minnelli, 1962) et Monsieur Klein (Joseph Losey, 1976)

Théo Esparon, Université Paris Nanterre

10.35-11.00 Le geste de Spolia, entre prédation et résistance cinématographique

Paolo Lasagni, Université Paris 8

11.00-11.30 Discussion

Séance 3 Mettre au jour les statues

12.45-13.50 Projection introduite par Maureen Murphy (Université Paris Nanterre)

Alain Resnais, Chris Marker, Les Statues meurent aussi, France, 1953, 30 min.

Susan M. Vogel, Fang, une épopée, États-Unis, 2001, 8 min.

Sarah Maldoror, Et les chiens se taisaient, France, 1978, 13 min.

Nii Kwate Owoo, You Hide Me, Ghana, 1970, 16 min.

13.50-14.20 Discussion en anglais entre Maureen Murphy et Matthias de Groof, réalisateur

Cinéma et translocations dans le contexte colonial

Modération : Damien Mottier, Ecole Pratique des Hautes Etudes

14.20-14.45 Spoliation(s) et restitution(s) à l’épreuve du récit de filiation : imaginaire généalogique et formes d’héritage mémoriel dans Les statues meurent aussi d’Alain Resnais et Chris Marker et Dahomey de Mati Diop

Delphe Kifouani, Université Gaston Berger, Saint-Louis (Sénégal)

14.45-15.10 Les films meurent aussi - Restituer le cri anticolonialiste d’Afrique 50 de René Vautier

Moïra Chappedelaine-Vautier, productrice, autrice et réalisatrice

15.10-15.35 Filmic engagements with the Africa Museum

Matthias De Groof, réalisateur

15.35-16.00 Discussion

Séance 4 Resituer, Restituer

16.10-17.20 Projection

Mati Diop, Dahomey, France, 2023, 68 min.

17.20-18.00 Discussion (sous réserve) avec Mati Diop, réalisatrice, et Gildas Adannou, Université de Toulouse

SAMEDI 7 FEVRIER INHA, auditorium Jacqueline Lichtenstein

Reconnexions et films du retour

Modération : Maureen Murphy, université Paris Nanterre

9.30-9.55 Entre diplomatie, mémoire et cinéma : le vol et la restitution silencieuse du Codex Tonalamatl-Aubin (1982)

Ana Angel, Paris, EHESS

9.55-10.20 Les films du retour : cinéma d’expédition et mise en scène de la restitution des images aux communautés autochtones

Caroline Damiens, université Paris Nanterre

10.20-10.35 Discussion

10.45-11.10 Paulin S. Vieyra’s Archival Futures: Toward Restitutive and Reparative Imaginaries for Africa’s Displaced Film Heritage

Nikolaus Perneczky, London, Queen Mary University

11.10-11.35 Restituer les biens spoliés sous le colonialisme italien : l'art vidéo face au silence cinématographique

Sara Sicolo, Université Panthéon-Sorbonne

11.35-12.15 Discussion

Séance 5 Images, archives et éthique

13.30-14.05 Projection

Ângela Ferreira, Adventures in Mozambique and the Portuguese Tendency to Forget, Portugal, Afrique du Sud, 2015, 20 min.

Anathi Conjwa, Whisper Gatherer, South Africa, 2023, 4 min.

14.05-14.35 Table-ronde avec

Raquel Schefer, université Sorbonne Nouvelle, Géraldine Poels, INA et

Julien Faure-Conorton, Musée départemental Albert-Kahn

14.35-15.00 Citer, liciter, restituer : Ethique et modalités de restitution des archives filmiques dans la production

documentaire européenne aujourd'hui.

Nora Philippe, autrice et réalisatrice

Images, archives et éthique

Modération : Ghislaine Glasson-Deschaumes, MSH Mondes

15.20-15.45 Restituer les archives cinématographiques palestiniennes spoliées à Beyrouth en 1982 :

que peuvent les images quand le droit échoue ?

Léa Vicente, université Paris Nanterre

15.45-17.10 Projection

Kamal Aljafary, A Fidai film, Palestine, Allemagne, Qatar, Brésil, France, 2024, 78 min.

17.10-17.45 Discussion avec

Marie Cornu, CNRS (sous réserve), Charlotte Schwarzinger, EHESS, Francesca Bozzano, Cinémathèque de Toulouse

Comité d’organisation

Théo Esparon, docteur en études cinématographiques, HAR

Barbara Le Maître, professeure en études cinématographiques, HAR

Maureen Murphy, professeure d’histoire de l’art contemporain, HAR

Natacha Pernac, maîtresse de conférences en histoire de l’art moderne, HAR

Klaudia Podsiadlo, historienne de l'art, chercheuse de provenance indépendante

Ghislaine Glasson-Deschaumes, directrice de la MSH Mondes

La programmation cinématographique a été dirigée par Théo Esparon.

Comité scientifique

Aurore Chaigneau, professeure de droit, CEJEC (centre d’études juridiques européennes et comparées), université Paris Nanterre

Margaux Dumas, post-doctorante en histoire, MSH Mondes

Christophe Gauthier, professeur en histoire du cinéma, Ecole des Chartes

Monica Heintz, professeure en anthropologie, LESC, projet CINEMAF, Images animées, mémoires controversées, université Paris Nanterre

Nora Philippe, autrice, réalisatrice et productrice de cinéma

Bénédicte Savoy, professeure d’histoire de l’art, Technische Universität, Berlin

Didier Schulmann, conservateur honoraire, Musée national d'art moderne- Centre Pompidou

et Théo Esparon, Barbara Le Maître, Maureen Murphy, Natacha Pernac, Klaudia Podsiadlo,

Ghislaine Glasson-Deschaumes

Le comité d’organisation adresse ses vifs remerciements à

Marta Ponsa, Mélanie Lemaréchal et toute l’équipe du Jeu de Paume,

Marianne Cojannot-Le Blanc, Olivier Hernan et Thierry Dufrêne (HAR),

Marina Egidi et Nathalie Cléquin (MSH Mondes),

Sabine Boussard, Nicole Armoudon (UFR DSP Université Paris Nanterre)

L’ensemble des distributeurs et ayant-droits : René Château, Liliane Jolivet, Lux, Jaisa Reichardt, Park Circus, Présence Africaine Editions, Chantal Wintrebert, Annouchka de Andrade, Bob Hunter, Icarus Film, Gesa Knolle, Arsenal Berlin– Institut für Film und Videokunst, Les Films du Losange, Ângela Ferreira, Centre for the Less Good Idea, Light Cone

pour leurs contributions essentielles à la tenue du colloque.

Le colloque bénéficie du soutien des acteurs suivants :

HAR, équipe HMod-HCont et équipe Cinéma

MSH Mondes

Jeu de Paume

Commission Recherche de l’université Paris Nanterre,

Programme Sciences pour la Société