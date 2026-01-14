Cinéma, spoliations, restitutions (Nanterre & Paris)
Colloque international "Cinéma, spoliations, restitutions", Université Paris Nanterre
Ce colloque s’intéresse aux spoliations du cinéma et à la représentation des spoliations et des restitutions au cinéma, dans le contexte de 1933-1945 ainsi que dans les situations coloniales et post-coloniales. Fondamentalement pluridisciplinaire, ponctué de projections de films, il réunit des chercheurs en histoire, histoire du cinéma et histoire de l’art, anthropologie, sciences politiques, droit, chercheurs de provenance, travaillant sur des aires culturelles variées.
Il explore d’abord les spoliations du patrimoine cinématographique entre 1933 et 1945, phénomène largement méconnu. Les communications révèlent la complexité de ces saisies : spoliation des œuvres, des matériels, des cinéastes, des laboratoires ou des lieux de projection. Les interventions permetteront de comprendre les mécanismes précis de cette politique méthodiquement élaborée : ses ramifications régionales, le rôle des institutions impliquées et des acteurs clés, ainsi que les œuvres et les réalisateurs spoliés.
Le deuxième volet de ce colloque porte sur la représentation des spoliations et des pillages de biens culturels au cinéma. La multiplication ces dernières années des fictions, des documentaires et des créations contemporaines consacrés aux translocations patrimoniales forcées esquisse une typologie de films spécifique. Les communications mettent au jour les sources, les moyens et objectifs que se fixent les films pour interroger la façon dont le cinéma est utilisé comme un outil de reconstitution historique, de recontextualisation, mais aussi de critique ou de persuasion.
Le cinéma constitue aujourd’hui l’un des acteurs fondamentaux des débats sur les translocations et les rapatriations de biens culturels. Il assimile et livre à la fois une matière idoine pour la création et une réflexion sur la nature de l’héritage patrimonial en lien avec les problématiques sociétales et internationales actuelles les plus vives. Puisque le cinéma est créateur de pensée, d’images et d’imaginaires, que nous dit-il de la circulation des biens culturels ? Quels nouveaux récits élabore-t-il, et que peut-il dans le travail mémoriel, identitaire et l’élaboration de nouveaux modes relationnels ? C’est à l’ensemble de ces questions, et à d’autres ouvertes par un corpus filmique polymorphe, que le colloque convie.
Programme et livret détaillé téléchargeables ici : https://rechercheprovenances.fr/actualites-2/
—
JEUDI 5 FEVRIER Jeu de Paume, auditorium
9.30-9.45 Accueil
9.45-10.00 Introduction
Barbara Le Maître, Maureen Murphy, Natacha Pernac, Université Paris Nanterre
10.00-10.25 Conférence d’ouverture
Les vies cinématographiques des patrimoines spoliés : des butins aux écrans
Bénédicte Savoy, Technische Universität, Berlin
La spoliation du cinéma
Modération : Christophe Gauthier, École nationale des chartes
10.30-10.55 Mademoiselle Docteur : de la spoliation à la restitution.
Eric Le Roy, expert-conseiller en patrimoines cinématographiques et photographiques
10.55-11.20 Un cas complexe de recherche de provenance : Les saisies de films américains par l’armée allemande en France (1940-1944)
Célia de Saint Riquier, Ecole nationale des chartes, Centre Jean Mabillon
11.20-11.45 Les films de Jean Benoit-Lévy dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale
Suzanne Langlois, Université York, Toronto (Canada)
11.45-12.00 Discussion
12.00-13.15 Pause déjeuner
Séance 1 Pellicules restituées
13.15-13.45 Projections
Maurice de Canonge, Grisou, France, 1938, générique, 3 min.
Jean Benoît-Lévy, Histoire d’une commande, France, 1930, 11 min.
Franciszka et Stefan Themerson, L’Aventure du Bon Citoyen, Pologne, 1937, 12 min.
13.45-14.15 Table-ronde autour des films projetés
Klaudia Podsiadlo, Eric Le Roy, Ellen Schafer
14.15-14.30 Pause
Les spoliations 1933-1945 à l’écran
Modération : Hélène Ivanoff, Centre Georg Simmel (UMR 8131-CNRS)/EHESS
14.30-14.55 La Spoliation des biens juifs dans le cinéma polonais (1945-1967)
Ania Szczepanska, Université Paris 1 (laboratoire HiCSA)
14.55-15.20 Les représentations des spoliations et de la récupération, entre images d’actualité et de propagande et images recrées :
The Train de J. Frankenheimer (1964) et Monuments Men de George Clooney (2014).
Didier Schulmann, Musée national d'art moderne- Centre Pompidou
En discussion avec Natacha Pernac
15.20-15.45 From Screen to Statute : The Role of Cinema in Shaping Nazi-Looted Art Restitution Policy
Livia Solaro, Maastricht University (Pays-Bas)
15.45-16.00 Discussion
16.00-16.15 Pause
Séance 2 Le Jeu de Paume : fictions, circulations
16.15-16.45 Digital Raubkunst (Rose) : présentation de la création en ligne pour le Jeu de Paume
https://jeudepaume.org/evenement/digital-raubkunst-rose/
Aurélien Bambagioni, artiste
16.45-19.15 : Projection
John Frankenheimer, Le Train, États-Unis, France, 1964, 133 min.
VENDREDI 6 FEVRIER INHA, auditorium Jacqueline Lichtenstein
9.15-9.30 Accueil
Arts et prédations
Modération : Yaëlle Biro, Institut national d’histoire de l’art.
9.30-9.55 Forgeries at the cabaret!: Authenticity and the Anti-modernism of Hans Zerlett’s Venus vor Gericht (1941)
Alexandra Germer, Princeton University (USA)
9.55-10.20 La mise en scène de la spoliation dans le cinéma des années soixante et soixante-dix :
Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse (Vincente Minnelli, 1962) et Monsieur Klein (Joseph Losey, 1976)
Théo Esparon, Université Paris Nanterre
10.20-10.35 Pause café
10.35-11.00 Le geste de Spolia, entre prédation et résistance cinématographique
Paolo Lasagni, Université Paris 8
11.00-11.30 Discussion
11.30-12.45 Pause déjeuner
Séance 3 Mettre au jour les statues
12.45-13.50 Projection introduite par Maureen Murphy (Université Paris Nanterre)
Alain Resnais, Chris Marker, Les Statues meurent aussi, France, 1953, 30 min.
Susan M. Vogel, Fang, une épopée, États-Unis, 2001, 8 min.
Sarah Maldoror, Et les chiens se taisaient, France, 1978, 13 min.
Nii Kwate Owoo, You Hide Me, Ghana, 1970, 16 min.
13.50-14.20 Discussion en anglais entre Maureen Murphy et Matthias de Groof, réalisateur
Cinéma et translocations dans le contexte colonial
Modération : Damien Mottier, Ecole Pratique des Hautes Etudes
14.20-14.45 Spoliation(s) et restitution(s) à l’épreuve du récit de filiation : imaginaire généalogique et formes d’héritage mémoriel dans Les statues meurent aussi d’Alain Resnais et Chris Marker et Dahomey de Mati Diop
Delphe Kifouani, Université Gaston Berger, Saint-Louis (Sénégal)
14.45-15.10 Les films meurent aussi - Restituer le cri anticolonialiste d’Afrique 50 de René Vautier
Moïra Chappedelaine-Vautier, productrice, autrice et réalisatrice
15.10-15.35 Filmic engagements with the Africa Museum
Matthias De Groof, réalisateur
15.35-16.00 Discussion
16.00-16.10 Pause
Séance 4 Resituer, Restituer
16.10-17.20 Projection
Mati Diop, Dahomey, France, 2023, 68 min.
17.20-18.00 Discussion (sous réserve) avec Mati Diop, réalisatrice, et Gildas Adannou, Université de Toulouse
SAMEDI 7 FEVRIER INHA, auditorium Jacqueline Lichtenstein
9.15-9.30 Accueil
Reconnexions et films du retour
Modération : Maureen Murphy, université Paris Nanterre
9.30-9.55 Entre diplomatie, mémoire et cinéma : le vol et la restitution silencieuse du Codex Tonalamatl-Aubin (1982)
Ana Angel, Paris, EHESS
9.55-10.20 Les films du retour : cinéma d’expédition et mise en scène de la restitution des images aux communautés autochtones
Caroline Damiens, université Paris Nanterre
10.20-10.35 Discussion
10.35-10.45 Pause café
10.45-11.10 Paulin S. Vieyra’s Archival Futures: Toward Restitutive and Reparative Imaginaries for Africa’s Displaced Film Heritage
Nikolaus Perneczky, London, Queen Mary University
11.10-11.35 Restituer les biens spoliés sous le colonialisme italien : l'art vidéo face au silence cinématographique
Sara Sicolo, Université Panthéon-Sorbonne
11.35-12.15 Discussion
12.15-13.30 Pause déjeuner
Séance 5 Images, archives et éthique
13.30-14.05 Projection
Ângela Ferreira, Adventures in Mozambique and the Portuguese Tendency to Forget, Portugal, Afrique du Sud, 2015, 20 min.
Anathi Conjwa, Whisper Gatherer, South Africa, 2023, 4 min.
14.05-14.35 Table-ronde avec
Raquel Schefer, université Sorbonne Nouvelle, Géraldine Poels, INA et
Julien Faure-Conorton, Musée départemental Albert-Kahn
14.35-15.00 Citer, liciter, restituer : Ethique et modalités de restitution des archives filmiques dans la production
documentaire européenne aujourd'hui.
Nora Philippe, autrice et réalisatrice
15.00-15.20 Pause
Images, archives et éthique
Modération : Ghislaine Glasson-Deschaumes, MSH Mondes
15.20-15.45 Restituer les archives cinématographiques palestiniennes spoliées à Beyrouth en 1982 :
que peuvent les images quand le droit échoue ?
Léa Vicente, université Paris Nanterre
15.45-17.10 Projection
Kamal Aljafary, A Fidai film, Palestine, Allemagne, Qatar, Brésil, France, 2024, 78 min.
17.10-17.45 Discussion avec
Marie Cornu, CNRS (sous réserve), Charlotte Schwarzinger, EHESS, Francesca Bozzano, Cinémathèque de Toulouse
18.00-19.00 Pot de clôture
Comité d’organisation
Théo Esparon, docteur en études cinématographiques, HAR
Barbara Le Maître, professeure en études cinématographiques, HAR
Maureen Murphy, professeure d’histoire de l’art contemporain, HAR
Natacha Pernac, maîtresse de conférences en histoire de l’art moderne, HAR
Klaudia Podsiadlo, historienne de l'art, chercheuse de provenance indépendante
Ghislaine Glasson-Deschaumes, directrice de la MSH Mondes
La programmation cinématographique a été dirigée par Théo Esparon.
Comité scientifique
Aurore Chaigneau, professeure de droit, CEJEC (centre d’études juridiques européennes et comparées), université Paris Nanterre
Margaux Dumas, post-doctorante en histoire, MSH Mondes
Christophe Gauthier, professeur en histoire du cinéma, Ecole des Chartes
Monica Heintz, professeure en anthropologie, LESC, projet CINEMAF, Images animées, mémoires controversées, université Paris Nanterre
Nora Philippe, autrice, réalisatrice et productrice de cinéma
Bénédicte Savoy, professeure d’histoire de l’art, Technische Universität, Berlin
Didier Schulmann, conservateur honoraire, Musée national d'art moderne- Centre Pompidou
et Théo Esparon, Barbara Le Maître, Maureen Murphy, Natacha Pernac, Klaudia Podsiadlo,
Ghislaine Glasson-Deschaumes
Le comité d’organisation adresse ses vifs remerciements à
Marta Ponsa, Mélanie Lemaréchal et toute l’équipe du Jeu de Paume,
Marianne Cojannot-Le Blanc, Olivier Hernan et Thierry Dufrêne (HAR),
Marina Egidi et Nathalie Cléquin (MSH Mondes),
Sabine Boussard, Nicole Armoudon (UFR DSP Université Paris Nanterre)
L’ensemble des distributeurs et ayant-droits : René Château, Liliane Jolivet, Lux, Jaisa Reichardt, Park Circus, Présence Africaine Editions, Chantal Wintrebert, Annouchka de Andrade, Bob Hunter, Icarus Film, Gesa Knolle, Arsenal Berlin– Institut für Film und Videokunst, Les Films du Losange, Ângela Ferreira, Centre for the Less Good Idea, Light Cone
pour leurs contributions essentielles à la tenue du colloque.
Le colloque bénéficie du soutien des acteurs suivants :
HAR, équipe HMod-HCont et équipe Cinéma
MSH Mondes
Jeu de Paume
Commission Recherche de l’université Paris Nanterre,
Programme Sciences pour la Société