Appel à contributions pour le numéro 14 de la revue e-Scripta Romanica

L’appel à contributions : le numéro 14 de la revue e-Scripta Romanica

ISSN: 2392-0718

Date limite d’envoi des articles : le 31 mars 2026

Résultats de l’évaluation : le 31 juillet 2026

Publication en ligne : fin décembre 2026

e-Scripta Romanica est une revue scientifique à caractère interdisciplinaire ayant pour objet la diffusion des résultats de recherche concernant les langues romanes, dans le domaine de la linguistique, de la littérature et de la traduction. Cette revue à caractère international vise à publier des contributions en français, espagnol et italien.

e-Scripta Romanica publie annuellement sous forme électronique uniquement, avec l’intention de diffuser aussi largement que possible les études philologiques en langues romanes. e-Scripta Romanica permet un accès libre et immédiat à tous les contenus publiés sur son site.

Soumission d’article et évaluation

Les articles à publier dans e-Scripta Romanica doivent être soumis en ligne sur le site web de la revue entre le 1er janvier et le 31 mars. Le Comité de rédaction effectue une première sélection des textes en examinant le sujet et la langue des textes soumis et juge de leur conformité à l’éthique de publication et aux consignes éditoriales de la revue.

Les articles sélectionnés sont ensuite expertisés de manière anonyme par deux évaluateurs indépendants (experts académiques dans le domaine). La procédure d’évaluation par les pairs en double-aveugle est strictement observée.

Tous les auteurs dont les articles auront été acceptés à la publication seront informés des résultats de l’évaluation et des modifications demandées par les évaluateurs avant le 31 juillet. Les auteurs dont les articles ont été refusés seront aussi informés avant cette date. La revue paraît une fois par an, à la fin de décembre.