Stabiliser l’instable : modèles, outils et pratiques de l’édition numérique (Sorbonne)

Dans le cadre du colloque conclusif du consortium Huma-Num ARIANE, le projet UResistant et le groupe de travail « Outils et pratiques éditoriales » (GT3) du consortium coorganisent une session intitulée « Stabiliser l’instable : modèles, outils et pratiques de l’édition numérique » qui se tiendra à Sorbonne Université les 13 et 14 novembre 2026.

Les propositions de communication pourront porter, à titre indicatif et non exhaustif, sur les thématiques suivantes :

éditions critiques ou documentaires d’ébauches, de fragments et de corpus non stabilisés ;

éditions de traditions dépourvues d’un original auctorial ou caractérisées par une auctorialité faible, collective ou diffuse ;

éditions à traductions multiples et à traditions plurilingues ;

modèles d’encodage et de représentation du texte instable ;

systèmes stemmatologiques et phylogénétiques pour la gestion de la fluidité textuelle et des phénomènes de contamination ;

outils numériques pour l’édition et la visualisation des textes de ce type ;

applications de l’intelligence artificielle et du traitement automatique des langues (TAL / NLP).

La date limite d’envoi des propositions est fixée au 10 février 2026.

Les propositions, rédigées en français ou en anglais, comportant un résumé de 300 à 500 mots, des références bibliographiques, ainsi qu’une courte notice biographique de 100 mots maximum devront être envoyées aux trois adresses suivantes: laura.antonietti@uvsq.fr ; giovanni.vitali@uvsq.fr ; coord-gt3-cst-hn-ariane@groupes.renater.fr. Vous trouverez ci-joint les attendus scientifiques du colloque et toutes les informations pratiques.

Pour en savoir plus

Projet UResistant, financé par l’Université Franco-Italienne, la MSH Paris-Saclay et le DIM PAMIR :

https://www.pamir.fr/projets-soutenus/uresistant/

Groupe de travail « Outils et pratiques éditoriales » (GT3) du consortium Huma-Num ARIANE :

https://consortiumariane.gitpages.huma-num.fr/axe1/GT3/GT3.html

—

Comité scientifique et d’organisation

Laura Antonietti (UVSQ – Université Paris-Saclay, Laboratoire DYPAC)

Anaïs Chambat (Sorbonne Université, STIH / CY Cergy Paris Université, LT2D)

Nathalie Rousseau (Sorbonne Université, UMR 8167 Orient et Méditerranée)

Giovanni Pietro Vitali (UVSQ – Université Paris-Saclay, Laboratoire DYPAC).