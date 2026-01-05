Prix de thèse Modernités médiévales

Prix de thèse

L'Association Modernités médiévales souhaite soutenir la promotion de “jeunes chercheur.e.s” en décernant son Prix de thèse à un.e docteur.e ayant soutenu récemment sa thèse en français, dans le champ du médiévalisme, sous la forme d’une aide à la publication de 500€.

Les dossiers de candidature devront parvenir à anne.besson [at] univ-artois.fr et à Justine.breton[at] univ-lorraine.fr, avant le 15 mai 2026.

Eligibilité: thèse soutenue en 2024 ou 2025, en français et dans le champ du médiévalisme.

Documents demandés (dossier de candidature) :

1/ la thèse de doctorat (pdf, à joindre au mail ou lien de téléchargement)

2/ le rapport du jury de soutenance

3/ un CV

4/ un argumentaire (document de 2 pages environ) précisant en quoi la thèse rentre bien dans les problématiques de l’Association « Modernités médiévales » ; présentant les échanges ou contacts pris avec une maison d’édition (si pertinent) et indiquant un projet d’édition (i.e. ce qui est prévu pour transformer la thèse en livre publiable) qui pourra aborder les points suivants :

Présentation du travail et intérêt scientifique de la publication

Principes fondamentaux de réécriture : réaménagements et modifications en vue de la publication (indiquant aussi quelle réduction entre la taille en l’état de la thèse et le manuscrit final ; clarifiant si nécessaire les droits pour les images)

Nouvelle structure envisagée

Lectorat et public visés

—

Composition du jury du prix : les membres du Bureau de Modernités médiévales se répartiront les dossiers, en évitant tout conflit d’intérêt direct et en faisant appel à une expertise extérieure si besoin.

Critères d’évaluation pour le prix de thèse pris en compte par les rapporteurs :

Originalité du sujet

Qualités de la démarche scientifique

Intérêt pour l’ensemble du champ

Qualités d’écriture en vue d’une publication

Accessibilité à un lectorat éclairé mais non spécialiste

Appréciation globale.

—

Nos anciennes éditions

Prix de thèse “Modernités médiévales” 2022 : Marion Bertholet, “Des Lumières à Sismondi: penseurs et voyageurs face au Moyen Âge italien”, thèse remaniée parue chez UGA Editions sous le titre L'invention du Moyen Âge italien L’invention du Moyen Âge italien. De Muratori à Sismondi (avril 2025)

Prix de thèse “Modernités médiévales” 2024 : Hélène Cordier pour sa thèse soutenue en avril 2023 à l'Université de Lausanne “La Table Ronde des enfants. Trajectoires transformatives du patrimoine littéraire arthurien médiéval dans les livres illustrés et les albums contemporains pour la jeunesse“, parue sous le titre La Table Ronde des enfants.Trajectoires transformatives du patrimoine littéraire arthurien médiéval dans les livres de jeunesse aux éditions Alphil (Presses Universitaires Suisses), mai 2025.

