Louise Daubigny, "Rien sans l'esprit". Les libertins spirituels entre Nérac et Genève
En 1545, Calvin publie son traité Contre la secte phantastique et furieuse des libertins qui se nomment spirituelz, dans lequel il dénonce les libertins spirituels, un mouvement religieux alors obscur, actif en France dans les années 1530 à 1560, et qui a laissé bien peu de traces. Cette « secte » venue des Flandres, « peste mortelle et pernicieuse » pour Calvin et qui représente selon lui un « danger mortel » pour les croyants, reçoit pourtant l’oreille attentive de Marguerite de Navarre. Plusieurs libertins, dont Quentin Thierry, Claude Perceval et Antoine Pocque, sont ainsi accueillis à la cour de la reine de Navarre, laquelle se dira courroucée par le traité du réformateur. Il s’agit donc dans cet ouvrage d’étudier en quoi l’idéologie véhiculée par les membres de la secte a pu provoquer une rupture aussi totale entre deux figures majeures de la Renaissance, en déterminant ce qui faisait de ce mouvement, à la fois une menace fondamentale pour la Réforme de Calvin, et une source de réflexion religieuse et même d’inspiration pour Marguerite de Navarre.
Table des matières
Remerciements
Introduction
Origines du mot “ libertin ”
Quelques sources primaires : la vision des réformateurs
Des liens avec la reine Marguerite de Navarre
Quelques éléments de doctrine
Une énigme pour les historiens
Première partie : Rectifications et mises au point historiques sur les libertins spirituels
Chapitre premier. Des Flandres à la cour de Marguerite de Navarre : 1530-1539
Des Flandres à la France
Les Pays-Bas : situation religieuse au début du XVIe siècle
Des libertins spirituels flamands : les loïstes
Premières rencontres : un réseau en cours de constitution
Claude Perceval et Michel d’Arande, deux frères au service de Marguerite
Paris, 1533 : premières rencontres avec Calvin
Paris, 1533 : une possible rencontre avec Gérard Roussel
De Paris à Nérac
Nérac : au service de Marguerite de Navarre
Le rôle des libertins spirituels auprès de Marguerite de Navarre
Une lettre de Martin Bucer
L’influence de Marguerite de Navarre sur la politique de son époque
Chapitre II. Contexte de la rédaction du Traité contre les libertins spirituels : 1540-1545
Genèse d’un traité polémique : vers l’écriture du Contre les libertins
Le contexte de l’écriture du traité de Calvin
Les « achristes » d’Antoine Fumée : une autre source d’informations pour Calvin
Des échanges entre les Réformés sur le sujet libertin
Les débuts du libertinisme à Tournai
Des libertins spirituels en visite chez Martin Bucer Antoine Pocque en mission avec Pierre Brully
Marguerite de Navarre, visée par le Contre les libertins ?
Une lettre de Calvin à Marguerite de Navarre
Les relations entre Marguerite et Calvin après 1545 Nicodémisme : une attitude évangélique ou libertine
Une anecdote de Jérôme Bolsec sur la rupture entre Calvin et Marguerite de Navarre
Chapitre III. Le devenir du libertinisme spirituel après 1545
Les libertins spirituels après Marguerite de Navarre
La fin du libertinisme spirituel à Tournai
Antoine Pocque, serviteur de Jeanne D’Albret.
Le cas du cordelier de Rouen
La Réforme calvinienne en Normandie au XVIe siècle
Le Cordelier de Rouen et le libertinisme spirituel
Le libertinisme après les libertins spirituels
1559 : Lettre de Calvin à l’église de Corbigny
1562 : Response à un certain Holandois
Deuxième partie : Calvin contre les libertins spirituels
Chapitre IV. Figure du libertin chez Calvin et les réformateurs
Portrait du libertin chez Calvin
Bestiaire polémique : une grande variété de termes évoquant l’animalité
Une errance diabolique : d’autres éléments du portrait libertin
Éléments de doctrine perceptibles dans les textes de Calvin
Vers une typologie du libertin ? Guillaume Farel et Pierre Viret
Un terme de polémique de plus en plus courant chez Calvin
Portrait du libertin chez Guillaume Farel
Portrait du libertin chez Pierre Viret
Chapitre V. Le libertin, un anti-réformé dont il importe de se démarquer
L’interprétation « folle » de principes réformés
Revenir au Texte et donner à tous les moyens de l’interpréter
La question de la nouveauté dans l’interprétation
La question du nicodémisme
Le libertinisme : une religion amorale, contraire à la Réforme
Le problème de la conscience libre
La question du libre arbitre et du salut
Confusion et désordre social : les conséquences du libertinisme
La nécessité pour la Réforme de se démarquer du libertinisme
De la Réforme… aux réformes : les libertins selon les catholiques
Récit du supplice de Quintin par Calvin
Repousser les libertins hors des limites de la chrétienté
Chapitre VI. Enjeux et traditions de l’exégèse biblique pour Calvin et pour les libertins spirituels
Caractéristiques de l’exégèse libertine
L’interprétation biblique chez les Réformés
L’allégorisation chez les libertins spirituels
Luttes dogmatiques : d’une citation à l’autre
Une lecture prophétique de la Bible
De l’usage des citations bibliques dans l’argumentation
Quelques « mythes » libertins
Vers un âge de l’Esprit
Justification de la double parole libertine
Vers un nouvel Eden
Troisième partie : Marguerite de Navarre protectrice des libertins spirituels
Chapitre VII. Du cercle de Meaux au libertinisme spirituel
Quelques points de contact entre le cercle de Meaux et la pensée des libertins spirituels
Liens de proximité entre les libertins spirituels et le cercle de Meaux
Gérard Roussel et la Familière exposition, quels liens avec le libertinisme ?
Lecture de la Bible chez les libertins spirituels : des similitudes avec le réseau de Navarre
Lire la Bible dans l’entourage de Marguerite de Navarre
Analyse des citations bibliques utilisées
Des influences partagées
Les trois âges de Joachim de Flore
Marguerite Porète : le mysticisme du Miroir des âmes simples et anéanties
Nicolas de Cues : une référence commune ?
Chapitre VIII. Étude lexicale : quelques termes privilégiés par les libertins spirituels
Une écriture concertée ? Antoine Pocque et le cercle de Meaux
La « langue du village évangélique » : quelles caractéristiques lexicales ?
Le Coq-à-l’âne de Pocque ou « L’homme spirituel »
L’Esprit : médiateur entre l’homme et Dieu
L’esprit, marqueur de l’inspiration divine ou détournement diabolique ?
L’esprit, signe de connivence dans les hommages à Marguerite de Navarre
Le cuider : un mot, plusieurs significations
Les différents sens du mot « cuider »
Le « cuider » chez Marguerite de Navarre
Chapitre IX. Le libertinisme à l’œuvre chez Marguerite de Navarre
L’Inquisiteur ou le réseau de Navarre à l’œuvre dans le théâtre de Marguerite de Navarre
Des libertins spirituels dans l’œuvre de Marguerite de Navarre
Retour en enfance : Jacot, Perot, Thiénot… et Thierrot
La Comédie de Mont-de-Marsan ou le ravissement mystique de l’abandon à Dieu
Rire jusqu’à la folie : un signe d’élection divine
Quel modèle pour la bergère « ravie » de la Comédie de Mont-de-Marsan ?
Les Prisons, régénération et déification de l’homme
Enfance et innocence : à la recherche d’un âge préadamite
Le thème de la régénération de l’homme
QUATRIÈME PARTIE : D’un texte à l’autre, analyse de quelques textes dits « libertins »
Chapitre X. Les huit Traités mystiques publiés par Charles Schmidt
Huit traités mystiques
Présentation de l’ouvrage
Résumé des huit traités de J. F
Quelle place dans la mouvance religieuse de l’époque ?
Entre catholicisme et Réforme, des traités difficiles à situer
Liens avec les libertins spirituels : une adhésion à l’esprit
Ressemblances avec le cercle de Meaux
Étude sémantique : les adjectifs épithètes utilisés dans les Traités mystiques
J. F. : quel auteur possible ?
Chapitre XI. Quatre nouveaux traités découverts par Georges Jaujard
Hypothèses sur l’origine de quatre traités
Des traités libertins ?
Des traités de David Joris
Analyse des traités de Jaujard
La doctrine libertine d’après Georges Jaujard
Colloques chrétiens de trois personnes
Chapitre XII. Théâtre et palinods de Pierre Du Val
Présentation de Pierre Du Val
Présentation de l’auteur et de son œuvre
« Rien sans l’esprit » : une influence libertine
Influence évangélique dans le « théâtre libertin »
Liens possibles avec l’évangélisme de Marguerite de Navarre
Des auteurs de palinods à la cour de Marguerite
Le traitement d’un même thème : la mort d’un proche
Des idées évangéliques dans les pièces de Pierre Du Val
Conclusion
Annexes
« Coq-à-l’âne » d’Antoine Pocque
Correspondances
Bibliographie
Index des noms du XVIe siècle