Louise Daubigny, "Rien sans l'esprit". Les libertins spirituels entre Nérac et Genève

En 1545, Calvin publie son traité Contre la secte phantastique et furieuse des libertins qui se nomment spirituelz, dans lequel il dénonce les libertins spirituels, un mouvement religieux alors obscur, actif en France dans les années 1530 à 1560, et qui a laissé bien peu de traces. Cette « secte » venue des Flandres, « peste mortelle et pernicieuse » pour Calvin et qui représente selon lui un « danger mortel » pour les croyants, reçoit pourtant l’oreille attentive de Marguerite de Navarre. Plusieurs libertins, dont Quentin Thierry, Claude Perceval et Antoine Pocque, sont ainsi accueillis à la cour de la reine de Navarre, laquelle se dira courroucée par le traité du réformateur. Il s’agit donc dans cet ouvrage d’étudier en quoi l’idéologie véhiculée par les membres de la secte a pu provoquer une rupture aussi totale entre deux figures majeures de la Renaissance, en déterminant ce qui faisait de ce mouvement, à la fois une menace fondamentale pour la Réforme de Calvin, et une source de réflexion religieuse et même d’inspiration pour Marguerite de Navarre.

Table des matières

Remerciements

Introduction

Origines du mot “ libertin ”

Quelques sources primaires : la vision des réformateurs

Des liens avec la reine Marguerite de Navarre

Quelques éléments de doctrine

Une énigme pour les historiens

Première partie : Rectifications et mises au point historiques sur les libertins spirituels

Chapitre premier. Des Flandres à la cour de Marguerite de Navarre : 1530-1539

Des Flandres à la France

Les Pays-Bas : situation religieuse au début du XVIe siècle

Des libertins spirituels flamands : les loïstes

Premières rencontres : un réseau en cours de constitution

Claude Perceval et Michel d’Arande, deux frères au service de Marguerite

Paris, 1533 : premières rencontres avec Calvin

Paris, 1533 : une possible rencontre avec Gérard Roussel



De Paris à Nérac

Nérac : au service de Marguerite de Navarre

Le rôle des libertins spirituels auprès de Marguerite de Navarre

Une lettre de Martin Bucer

L’influence de Marguerite de Navarre sur la politique de son époque

Chapitre II. Contexte de la rédaction du Traité contre les libertins spirituels : 1540-1545

Genèse d’un traité polémique : vers l’écriture du Contre les libertins

Le contexte de l’écriture du traité de Calvin

Les « achristes » d’Antoine Fumée : une autre source d’informations pour Calvin

Des échanges entre les Réformés sur le sujet libertin

Les débuts du libertinisme à Tournai

Des libertins spirituels en visite chez Martin Bucer Antoine Pocque en mission avec Pierre Brully

Marguerite de Navarre, visée par le Contre les libertins ?

Une lettre de Calvin à Marguerite de Navarre

Les relations entre Marguerite et Calvin après 1545 Nicodémisme : une attitude évangélique ou libertine

Une anecdote de Jérôme Bolsec sur la rupture entre Calvin et Marguerite de Navarre

Chapitre III. Le devenir du libertinisme spirituel après 1545

Les libertins spirituels après Marguerite de Navarre

La fin du libertinisme spirituel à Tournai

Antoine Pocque, serviteur de Jeanne D’Albret.

Le cas du cordelier de Rouen

La Réforme calvinienne en Normandie au XVIe siècle

Le Cordelier de Rouen et le libertinisme spirituel

Le libertinisme après les libertins spirituels

1559 : Lettre de Calvin à l’église de Corbigny

1562 : Response à un certain Holandois

Deuxième partie : Calvin contre les libertins spirituels

Chapitre IV. Figure du libertin chez Calvin et les réformateurs

Portrait du libertin chez Calvin

Bestiaire polémique : une grande variété de termes évoquant l’animalité

Une errance diabolique : d’autres éléments du portrait libertin

Éléments de doctrine perceptibles dans les textes de Calvin

Vers une typologie du libertin ? Guillaume Farel et Pierre Viret

Un terme de polémique de plus en plus courant chez Calvin

Portrait du libertin chez Guillaume Farel

Portrait du libertin chez Pierre Viret

Chapitre V. Le libertin, un anti-réformé dont il importe de se démarquer

L’interprétation « folle » de principes réformés

Revenir au Texte et donner à tous les moyens de l’interpréter

La question de la nouveauté dans l’interprétation

La question du nicodémisme

Le libertinisme : une religion amorale, contraire à la Réforme

Le problème de la conscience libre

La question du libre arbitre et du salut

Confusion et désordre social : les conséquences du libertinisme

La nécessité pour la Réforme de se démarquer du libertinisme

De la Réforme… aux réformes : les libertins selon les catholiques

Récit du supplice de Quintin par Calvin

Repousser les libertins hors des limites de la chrétienté

Chapitre VI. Enjeux et traditions de l’exégèse biblique pour Calvin et pour les libertins spirituels

Caractéristiques de l’exégèse libertine

L’interprétation biblique chez les Réformés

L’allégorisation chez les libertins spirituels

Luttes dogmatiques : d’une citation à l’autre

Une lecture prophétique de la Bible

De l’usage des citations bibliques dans l’argumentation

Quelques « mythes » libertins

Vers un âge de l’Esprit

Justification de la double parole libertine

Vers un nouvel Eden

Troisième partie : Marguerite de Navarre protectrice des libertins spirituels

Chapitre VII. Du cercle de Meaux au libertinisme spirituel

Quelques points de contact entre le cercle de Meaux et la pensée des libertins spirituels

Liens de proximité entre les libertins spirituels et le cercle de Meaux

Gérard Roussel et la Familière exposition, quels liens avec le libertinisme ?

Lecture de la Bible chez les libertins spirituels : des similitudes avec le réseau de Navarre

Lire la Bible dans l’entourage de Marguerite de Navarre

Analyse des citations bibliques utilisées

Des influences partagées

Les trois âges de Joachim de Flore

Marguerite Porète : le mysticisme du Miroir des âmes simples et anéanties

Nicolas de Cues : une référence commune ?

Chapitre VIII. Étude lexicale : quelques termes privilégiés par les libertins spirituels

Une écriture concertée ? Antoine Pocque et le cercle de Meaux

La « langue du village évangélique » : quelles caractéristiques lexicales ?

Le Coq-à-l’âne de Pocque ou « L’homme spirituel »

L’Esprit : médiateur entre l’homme et Dieu

L’esprit, marqueur de l’inspiration divine ou détournement diabolique ?

L’esprit, signe de connivence dans les hommages à Marguerite de Navarre

Le cuider : un mot, plusieurs significations

Les différents sens du mot « cuider »

Le « cuider » chez Marguerite de Navarre

Chapitre IX. Le libertinisme à l’œuvre chez Marguerite de Navarre

L’Inquisiteur ou le réseau de Navarre à l’œuvre dans le théâtre de Marguerite de Navarre

Des libertins spirituels dans l’œuvre de Marguerite de Navarre

Retour en enfance : Jacot, Perot, Thiénot… et Thierrot

La Comédie de Mont-de-Marsan ou le ravissement mystique de l’abandon à Dieu

Rire jusqu’à la folie : un signe d’élection divine

Quel modèle pour la bergère « ravie » de la Comédie de Mont-de-Marsan ?

Les Prisons, régénération et déification de l’homme

Enfance et innocence : à la recherche d’un âge préadamite

Le thème de la régénération de l’homme

QUATRIÈME PARTIE : D’un texte à l’autre, analyse de quelques textes dits « libertins »

Chapitre X. Les huit Traités mystiques publiés par Charles Schmidt

Huit traités mystiques

Présentation de l’ouvrage

Résumé des huit traités de J. F

Quelle place dans la mouvance religieuse de l’époque ?

Entre catholicisme et Réforme, des traités difficiles à situer

Liens avec les libertins spirituels : une adhésion à l’esprit

Ressemblances avec le cercle de Meaux

Étude sémantique : les adjectifs épithètes utilisés dans les Traités mystiques

J. F. : quel auteur possible ?

Chapitre XI. Quatre nouveaux traités découverts par Georges Jaujard

Hypothèses sur l’origine de quatre traités

Des traités libertins ?

Des traités de David Joris

Analyse des traités de Jaujard

La doctrine libertine d’après Georges Jaujard

Colloques chrétiens de trois personnes

Chapitre XII. Théâtre et palinods de Pierre Du Val

Présentation de Pierre Du Val

Présentation de l’auteur et de son œuvre

« Rien sans l’esprit » : une influence libertine

Influence évangélique dans le « théâtre libertin »

Liens possibles avec l’évangélisme de Marguerite de Navarre

Des auteurs de palinods à la cour de Marguerite

Le traitement d’un même thème : la mort d’un proche

Des idées évangéliques dans les pièces de Pierre Du Val

Conclusion

Annexes

« Coq-à-l’âne » d’Antoine Pocque

Correspondances

Bibliographie

Index des noms du XVIe siècle