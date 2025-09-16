Hugues Choplin, Découvrir le commun. Vilhelm Hammershøi et Georges Perec contre les contemporains

Découvrir un commun qui, irréductible à toute puissance collective, déjoue le couple étonnant que constituent la pensée contemporaine, aussi anticapitaliste soit-elle, et la logique même du capitalisme contemporain : voilà l’enjeu de cet essai.

Sont questionnées dans cette perspective les deux recherches de l’écrivain français Georges Perec (1936-1982) et du peintre danois Vilhelm Hammershøi (1864-1916). Énumérer sans hiérarchiser (Perec), dépouiller sans dissoudre (Hammershøi) : leurs deux gestes découvrent en effet une dimension commune – celle du silence entre nous – qui procède de la platitude du quotidien et du désert plutôt que de ces ingrédients, humains ou vitaux, de la puissance collective que sont l’événement et l’atmosphère.

Loin d’engager des enjeux seulement esthétiques, ces deux recherches invitent aujourd’hui à « refuser ce que nous sommes », c’est-à-dire à affranchir le commun de l’alternative, structurante depuis Hegel et Darwin, de l’humain ou de la vie. Ce refus peut-il dessiner la voie d’une simplicité adéquate à la gravité de notre situation écologique ?

Hugues Choplin est enseignant-chercheur à l’Université de technologie de Compiègne (Costech), membre de l’Alliance Sorbonne Université, et directeur de programme au Collège international de philosophie. S’attachant à établir une recherche « en silence », il a consacré plusieurs ouvrages à la problématisation de la pensée française contemporaine.