Soussou Moulay Youssef, Flaubert, les oeuvres de jeunesse et la formation du style

Les premiers écrits de Flaubert, comme ses inépuisables manuscrits, offrent un corpus précieux à explorer afin de démasquer ce grand écrivain intimidant, celui qui ne cesse de nous tourmenter, de nous fasciner. Ses œuvres de jeunesse, comparativement à celles de sa maturité n’ont pas été suffisamment lues, alors qu’elles contiennent ce qui aidera à dénouer la genèse autant de sa pensée que de son style.

C’est dans les débuts littéraires de Flaubert que se manifestent précocement son rêve du style, ses vraies et folles ambitions, ses soupçons du monde et du langage, ses difficultés d’écriture, ses aveux… De texte en texte, cherchant la bonne méthode, il lutte contre le problème aporétique du style, ce problème qui n’a jamais angoissé un autre que lui.

Cet essai propose de suivre la formation de l’écrivain à travers les épreuves qu’il surpasse pour forger son style et préparer le projet qui sera le grand tournant de la littérature française moderne.

